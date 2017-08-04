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Ortaca’da sağanak yağış etkili oldu

Ortaca ilçesinde sağanak yağış etkili oldu.

Ortacada sağanak yağış etkili oldu

04 Ağustos 2017 21:08

Meteoroloji Müdürlüğü'nün uyarısını yaptığı sağanak yağış, Ortaca’da öğle saatlerinde etkisini gösterdi.
Dalaman Meteoroloji Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgiye göre hava sıcaklığının 32 derece ölçüldüğü ilçenin birçok yerinde cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşların poşet ve leğen ile ıslanmamaya çalışması ilginç görüntüler oluşturdu. Bazı vatandaşlar ise otobüs durakları ve işyerlerine sığındı.

Meteoroloji yetkilileri, sağanak yağışın 3-4 gün etkisini sürdüreceğini belirterek uyarı da bulundu. 

Cihat Cura
 


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