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Ortaca’da trafik kazası; 5 yaralı

Muğla’nın Ortaca ilçesinde meydana gelen trafik kazası sonucu 5 kişi yaralandı.

Ortacada trafik kazası; 5 yaralı

07 Ağustos 2017 10:54

Edinilen bilgiye göre; Okçular Mahallesinde, tali yoldan ana yola çıkmak isteyen Seyhan Ç., yönetimindeki 48 RS 778 plakalı otomobil ile Dalyan’dan, Ortaca istikametine seyir halinde olan Metin A., yönetimindeki 48 GJ 400 plakalı otomobil çarpıştı.

Çarpışmanın etkisi ile sürücüler, Seyhan Ç. ve Metin A.’nın yanı sıra araçlarda yolcu olarak bulunan İlhan Çoban, Çağatay Ç. ve Metin A. yaralandı.

Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslarla Ortaca Devlet Hastanesi ve Yücelen Hastanesine sevk edildi.
Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. 

Cihat Cura


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