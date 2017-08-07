Ortaca’da trafik kazası; 5 yaralı

Edinilen bilgiye göre; Okçular Mahallesinde, tali yoldan ana yola çıkmak isteyen Seyhan Ç., yönetimindeki 48 RS 778 plakalı otomobil ile Dalyan’dan, Ortaca istikametine seyir halinde olan Metin A., yönetimindeki 48 GJ 400 plakalı otomobil çarpıştı.

Çarpışmanın etkisi ile sürücüler, Seyhan Ç. ve Metin A.’nın yanı sıra araçlarda yolcu olarak bulunan İlhan Çoban, Çağatay Ç. ve Metin A. yaralandı.

Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslarla Ortaca Devlet Hastanesi ve Yücelen Hastanesine sevk edildi.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Cihat Cura