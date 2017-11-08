Ortadoğu'da barış ve istikrarın sağlanması yatırım ve ticaretten geçiyor

Gaziantep Ticaret Odası Yönetim (GTO) Kurulu Başkanı Beyhan Hıdıroğlu, Başkan Yardımcısı Sadık Koçak ile birlikte Suriyeli İşadamları ve Girişimcileri Derneği (SİAD) tarafından organize edilen “Birlikte Daha Güçlü Ekonomiye” forumuna katıldı. GTO Başkanı Hıdıroğlu, yaptığı konuşmada Suriyeli ve Gaziantepli İşadamlarının güçlerini birleştirmeleri halinde birlikte daha güçlü bir ekonomi oluşturulabileceğini söyledi. Oda olarak bir ilki gerçekleştirdiklerini belirten Hıdıroğlu, erek Suriyeli iş adamlarının yaşadığı sorunları çözmek için Suriye masasını kurduklarını kaydetti. Sorunları çözmek için ellerinden geleni yaptıklarını anlatan Hıdıroğlu, "Suriye’de barışın bir an önce tesis edilmesini temenni ediyoruz. Odamıza kayıtlı yaklaşık bin 200 dolayında Suriyeli firma var. Suriyeli üyelerimizin ve işadamlarının sorunlarının çözümü için Suriye Masasını kurduk. Suriye masamız aracılığıyla Suriyeli iş adamlarının yaşadığı sorunları çözmek için elimizden geleni yapıyoruz. Suriyeli üyelerimiz ve iş adamları Odamıza gelip istedikleri zaman sorunlarını dile getirebiliyorlar. Gaziantep’teki bütün odalar, devlet kurumları, sivil toplum kuruluşları, Suriyeli iş adamlarının yaşadığı sorunları çözmek için elinden geleni yapıyor" dedi.

"Ticaret ve ortak yatırım bölgesel barışı temin etmenin tek yolu"

Dünyada hiç kimsenin yapamadığı Suriyelilere destek konusunda Türkiye’nin ve Gaziantep’in tek başına Suriyeli kardeşlerine kucak açtığını hatırlatan Hıdıroğlu, Suriyeli ve Gaziantepli işadamlarının el ele vererek ortak yatırım ve ticaret ile bölgede daha güçlü bir ekonomi oluşturabileceklerini kaydetti. Hıdıroğlu, “Bizler el birliğiyle bölgede daha güçlü bir ekonomi oluşturabiliriz. Suriyeli işadamlarına yatırım konusunda elimizden gelen desteği vermeye hazırız. Kendilerini Gaziantep’e daha çok yatırım yapmaya davet ediyoruz" şeklinde konuştu.

Suriyeli İşadamları ve Girişimcileri Derneği (SİAD) Başkanı Khaled Bablli, sorunların çözümü için Gaziantep Ticaret Odası’ndan büyük destek gördüklerini ve sorunların çözümü için yapılan çalışmalardan dolayı teşekkür etti.

Foruma Suriyeli sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin yanı sıra iş adamları da katıldı.