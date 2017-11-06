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Ortağı tarafından vurulan fırıncı hayatını kaybetti

Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde bir fırında alacak-verecek meselesinden çıktığı iddia edilen silahlı kavgada ağır yaralanan fırıncı, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Ortağı tarafından vurulan fırıncı hayatını kaybetti

06 Kasım 2017 22:53

İddialara göre, fırın işletmecisi Metin Aytaç (43) ile ortağı olduğu iddia edilen T.T. arasında alacak-verecek meselesi yüzünden çıkan tartışma kavgaya dönüştü. T.T., yanındaki av tüfeği ile Aytaç’a ateş etti. Silahtan çıkan saçmaların isabet ettiği Aytaç ağır yaralandı.

Yaralıya ilk müdahale iş yerindeki diğer çalışanlar tarafından yapıldı. Olay yerine çağrılan ambulansla Elbistan Devlet Hastanesine kaldırılan fırıncı, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. T.T. ise polis tarafından gözaltına alındı. Olayın meydana geldiği fırın ve çevresi polis tarafından güvenlik çemberi altına alındı. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı. 

Murat Sürücü
 

Etiketler: fırın, ortak

 

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