Ortak çalışma alanları, ofis giderlerini 4 kat azaltıyor

Son 3 yılda sayıları yüzde 90 oranında artan ortak çalışma alanları, Türkiye'de ve dünyada iş dünyasını yeniden şekillendirirken, ofis giderlerini de ciddi bir maliyet kalemi olmaktan çıkarıyor. Türkiye'den doğan ve 20'den fazla şehirde ortak çalışma alanlarına rezervasyon olanağı sunan Cowork7/24 araştırmasına göre; bu mekanların üçte biri son bir yıl içinde açıldı. 100'den fazla üyeye sahip olanların sayısı da son 3 yılda yaklaşık yüzde 70 oranında arttı. İş dünyasının kalbi Maslak ve Levent gibi merkezlerde, 15 kişilik bir ofisin kira ve idari giderler dahil aylık toplam maliyeti kişi başına yaklaşık 2 bin TL'den başlarken, bu tutar aynı bölgedeki ortak çalışma alanlarında her şey dahil 500 TL'ye kadar iniyor.

Cowork7/24'ün derlediği verilere göre, ofis piyasasında yaşanan durgunluğun da bu yeni trendi destekler nitelikte olduğunu gösteriyor. 2018'in ilk yarısında ofis kiralama işlemlerinde bir önceki yıla göre yüzde 30 düşüş yaşanırken, İstanbul genelinde 4 ofisten biri boş kaldı.

Dijital göçebelerin yüzde 24'ü iş seyahatlerine çıkıyor

Ortak çalışma alanlarına artan talep, özel amaçlı ofisler için ayrılan alanların yüzde 40 kapasite artışına ve ortak kullanımlı alanların azalmasına neden oldu. Tek bir lokasyona bağlı kalmadan üretmek isteyen yeni nesil iş gücüne özel ürünler geliştirdiklerini belirten Cowork7/24 Kurucu Ortağı Serkan Kurtuluş, "Dijital göçebeler, kendi doğalarından ötürü ortalama 2-3 ayda bir lokasyon değiştiriyorlar. Özellikle vize kısıtlamalarına takılanlar için bu sıklık sayısı daha da artıyor. Bu içgörülerden hareketle lokasyon değişikliğinden doğan harcamaları düşürmek adına ‘Digital Nomad Pass' adını verdiğimiz ürünü geliştirdik. Bu ürün sayesinde, dijital nomad olarak, yoğun olarak gittikleri 30 şehir'de ve 100 ortak çalışma alanından dilediğinizi seçip, rezervasyon yaparak çalışmaya başlayabilirsiniz. Hem zamandan hem de bütçeden avantaj sağlayan ‘Digital Nomad Pass' ile 1, 3, 6 ve 12 aylık üyelikler oluşturabilir, önceden belirlediğiniz kullanım saat paketleri harici ek bir ödeme yapmadan tüm bu ortak çalışma alanlarını kullanabilirsiniz" ifadelerini kullandı.

"Kurumsal şirketler de artık ortak çalışma alanı kiralıyor"

Ortak çalışma alanlarına ilginin, yalnızca serbest çalışanlar ve girişimcilerden gelmediğinin altını çizen Kurtuluş, "Kurumsal şirketlerin de ortak çalışma alanlarına olan ilgisi artıyor. Hem giderlerini azaltmak hem de çalışanlarına uzaktan çalışma imkanı sunup üreticiliklerini beslemek isteyen şirketler de artık yıllık toplu üyelikler alıyor. Özellikle yeni kuşağın değişen çalışma anlayışı sayesinde önümüzdeki senelerde kurumsal şirketlerin çalışanlarını ortak çalışma alanlarında daha fazla göreceğiz. Kurumsal şirketlerin de bu konuda hayatını kolaylaştırmak için yeni ürün ve hizmetler geliştireceğiz" dedi.