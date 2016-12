Neşet Ertaş Sanat ve Gösteri Merkezinde düzenlenen programa Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak’ın yanı sıra Türkiye - Filistin Parlamentolar arası Dostluk Grubu Başkanı ve AK Parti Ankara Milletvekili Aydın Ünal, AK Parti Ankara Milletvekili Ahmet Gündoğdu, Arap Birliği Büyükelçisi Muhammed Fatih El Naciri, Filistin Elçilik Müsteşarı Nabell Alsarraj, Mısır Büyükelçisi Wael El Naggar, Tunus Büyükelçisi Muhammed Salah Tekaya, Ürdün Büyükelçisi Amjad El Abayil, Filistin Dayanışma Derneği Başkanı Muhammed Mişeniş, AK Parti Ankara İl Gençlik Kolları Yönetimi, AK Parti Keçiören Gençlik Kolları Başkanı Murat Tunçbilek ve AK Parti Keçiören Kadın Kolları Başkanı Mahpeyker Sert ile Keçiörenli vatandaşlar katıldı.

Ankara güvende değilse Gazze güvende değildir

Program öncesi Filistin’i anlatan resim ve fotoğraf sergisinin açılışının ardından Kur’an-ı Kerim Tilavetiyle başlayan “Uluslar arası Filistin Halkıyla Dayanışma Günü”nde bir konuşma yapan Türkiye - Filistin Parlamentolar arası Dostluk Grubu Başkanı ve AK Parti Ankara Milletvekili Aydın Ünal, “Bizim 15 Temmuz gecesi yaşadıklarımızı Filistin halkı her gün yaşıyor. O gece darbeyi yapmak isteyenler sadece Cumhurbaşkanımıza, milli iradeye ve vatanımıza değil, Filistin davasına da darbe yapmak istiyorlardı. O gün Türkiye yenilseydi biz Filistin’de nefes alamazdık diyorlar. Çünkü biliyorlar ki Ankara güvende değilse Gazze de güvende değildir.” dedi.

Ünal, 1. Kılıçarslan’ın ve Selahaddin Eyyübi’nin Haçlı Ordularını durdurduğuna dikkat çekerek, “O dönem Araplar ve bölgedeki milletler birlik olamadı. Haçlılarla Haşhaşiler iş birliği yaptı. İşte yine 900 yıl sonra aynı şeyi yaşıyoruz. Bütün ümmetin mücadelesini veriyoruz. Canımızı ortaya koyarak Ankara’yı da Kudüs’ü de savunacağız.” diye konuştu. Ölen Filistinli’lerin gösterilmesini doğru bulmadığını da ifade eden Ünal, “Bizler dik durmalıyız, yenilgileri değil direnişi öne çıkarmalıyız.” mesajı verdi. İsrail’le imzalanan Protokole de değinen Ünal, İsrail’in Mavi Marmara olayı sonrası özür dileyip tazminat ödediğini ve Gazze ablukasının da büyük ölçüde delindiğini ifade etti. Ünal sözlerini “Cumhurbaşkanımız Filistin davasına zarar verecek hiçbir şeye asla izin vermez” diyerek noktaladı.

Herkes sissa Filistin için Keçiören susmaz

Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Filistin davasının yanında olduğu mesajına atıfta bulunarak başladığı konuşmasında şunları söyledi; “Bu haklı davanın yanında olan herkese teşekkür ediyoruz. Herkes sussa, herkes unutsa biz susmayacağız ve Filistin davasını her yerde söyleyeceğiz. Keçiörenli’ler olarak söz veriyoruz. Buradan Kudüs aşığı, Filistin davasını sahiplenen mazlum ve mağdur Filistin halkını selamlıyorum. Ortadoğu’da kalıcı barışın sağlanması başkenti Kudüs olan bağımsız Filistin devletinin kurulmasıyla mümkün… Bu uğurda hayatını kaybeden tüm Filistinli kardeşlerime rahmet diliyorum. Bu dava kutsal bir dava… Yarım asırdır işgal altında olan Filistin, tüm Müslümanlar için kanayan ortak bir yara… Filistin halkı kendi topraklarında sürgün… Bunu her fırsatta ve her platformda dile getirmeli ve bu mücadelenin birer neferi olmalıyız.”

Türkiye mazlum ülkelerin umudu

Keçiören Belediyesi tarafından düzenlenen Uluslararası Ramazan Etkinliklerinde Filistin’i misafir ettiklerini de belirten Başkan Ak, El Halil ve Cebaliye Belediyeleri ile aralarında kardeşlik protokolü olduğunu söyledi. Ak, “İki belediye başkanı da 15 Temmuz’da bizi aradılar ve desteklerinin, dualarının bizimle olduğunu söylediler. Çünkü ülkemiz mazlum milletler için, bölge için umuttur. Şükür 15 Temmuz’dan güçlenerek çıktık.” dedi.

Ak ayrıca 2 kez Filistin’e gitme fırsatı bulduğunu, birinde 2011 yılında Gazze abluka altındayken iftar düzenlediklerini diğerinde de Batı Şeria’da El -Halil Belediyesi ile kardeşlik protokolü imzalamak için gittiklerini dile getirdi.

İsrail çözüme yanaşmıyor

Arap Birliği Büyükelçisi Muhammed Fatih El Naciri ise Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nda alınan karar neticesinde 29 Kasım 1978’den bu yana her yıl Filistin Halkıyla Uluslararası Dayanışma Gününün kutlandığına dikkat çekerek, “Filistin halkı 2 devletli çözümün başlatılmasını kabul etti. Ancak İsrail bunu kabul etmediği gibi ırkçı yaklaşımlarına, ablukaya, kötü muamele ve Müslümanların mukaddes yerlerine saldırmaya devam ediyor. BM nezdinde dost ülkeler bu davayla ilgili çalışmalarını sürdürüyor. 2017 yılında da Filistin halkının özgürlüğe kavuşması için BM nezdinde çalışmalarımızı sürdüreceğiz.” diye konuştu.

Filistin Dayanışma Derneği Başkanı Muhammed Mişeniş ise 15 Temmuz’da ülkesi ve demokrasisini koruyan Türk halkının kendilerine örnek olduğunu dile getirerek, “İstiklal, özgürlük ve zafer kenti Ankara’dan Filistinli kardeşlerimizi selamlıyoruz.” ifadelerini kullandı.

15 Temmuz'deki ilk yaralı Filistinli

15 Temmuz’da yaralanan ilk kişinin Filistinli olduğunu söyleyen Filistin Elçilik Müsteşarı Nabell Alsarraj ise, “Filistin halkı da 15 Temmuz’da sokaklardaydı. Genelkurmay Başkanlığı’nın orada yaralanan Filistinli kardeşimizin omzunu delerek geçen kurşun başka bir Türk vatandaşına isabet ederek onu şehit etti. Türk demokrasisini korumak için sokağa çıkan Filistinli kardeşimiz ben yaralıyım iyileştiğimde tekrar Türkiye’yi ve Cumhurbaşkanımız Erdoğan’ı korumak için görevime devam edeceğim dedi. Bizler de Erdoğan’ın çağrısı sonrası Türk ve Filistin bayraklarıyla sokaklara döküldük.” şeklinde konuştu. Filistin Cumhurbaşkanı Mahmut Abbas’ın mesajını da okuyan Alsarraj, Filistin halkını kararlı bir şekilde destekleyen Türkiye Cumhuriyeti Devletine, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a, Başbakan Yıldırım’a, Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu’na Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak’a teşekkürlerimizi sunuyoruz. İnşallah Başkan Ak’ı ilerde özgür Kudüs’te ağırlarız.” dedi.

Keçiören Gençlik Derneği ise gecede Filistin’deki işgali anlatan sinevizyon gösteri ve tiyatro oyunu sergiledi. Filistin Elçilik Müsteşarı Nabell Alsarraj’ın Başkan Ak’a Mescidi Aksa’nın bir minyatürünü hediye etmesinin ardından gece, toplu fotoğraf çekimi ile son buldu.?