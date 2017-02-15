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Ortakların haciz sorunu hastaneye uzandı

Şanlıurfa’da hastanenin temizlik ihalesini alan firma alacağını tahsil edemeyince hastanedeki malzemeleri haciz yoluyla almak istedi. Aralarında alacak verecek sorunu bulunan firma yetkilileriyle görüşen hastane yönetimi firmanın malzemeleri almasını engelleyerek hukuki süreci beklemeye başladı.

Ortakların haciz sorunu hastaneye uzandı

15 Şubat 2017 15:14

Edinilen bilgiye göre, 2017 yılı ocak ayında Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesinin temizlik ihalesini alan firmalardan biri ile kendilerine malzeme verip paralarını alamadıklarını iddia eden başka bir firma arasında haciz sorunu yaşandı. Paralarını alamadıklarını iddia eden firma yetkilileri, ihaleyi alan firmanın Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesine malzeme verdiğini belirledi. Öğle saatlerinde haciz memuruyla birlikte hastaneye gelen firma avukatı, malzemelerin tespitini yaparak götürmek istedi. Hastanenin önüne tır getiren firma yetkilileri, haciz memuru gözetiminde hastanedeki temizlik malzemelerini girişte topladı.

Hastane yönetimi malzemeleri almalarına izin vermedi

Bu durum karşısında harekete geçen hastane yönetimi, her iki firmanın yetkilileriyle görüşerek malzemeleri ancak yasal sürecin sonunda verebileceklerini söyledi. Yasal süreci bekleyeceklerini ve malzemeleri yasal sürecin sonunda verebileceklerini söyleyen hastane yönetimi, sayım işlemlerinin ardından temizlik malzemelerini yeniden birimlere dağıttı.

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Faruk Günak, “1 Ocak 2017 tarihinde yapılan bir temizlik ihalemiz vardı. Bu ihalede ortak girişimden alınmış, ortaklar arasında olan hukuki anlaşmazlık neticesinde 3’üncü firmalarla ilgili alacak verecek meselesinde haciz işlemleri başlatılmış ama muhatabı bizim hastanemiz ya da genel sekreterliğimiz değildir. Üçüncü şahıslar arasındaki hukuki süreci bekleyeceğiz. Şu anda tutanak altına aldılar. Nasıl bir karar verilirse biz de ona göre işlem yapacağız. Şu anda cihazlar bizdedir. Bunun belli bir hukuki süreci vardır. Biz hastanemizdeki bu hizmeti devam ettiriyoruz. Ne zamanki mahkeme süreci sonuçlanırsa o zaman hukukun verdiği karar neyse biz de ona uyarak işlemlerimizi yapacağız. Malzemeler tespit için aşağıya indirildi. Şu anda tekrar kullanıma alındı. Katları dolaşmaktansa cihazları bir alana toplamaktansa bir alana getirmek daha kolay oldu” şeklinde konuştu.

Malzemeleri almaya gelen firma yetkilileri ve avukatı ise malzemeleri almadan geri döndü. İki firma arasındaki sorunun hukuki süreç sonunda netleşeceği belirtildi.
Haciz işlemiyle götürülmek istenen malzemeler arasında çamaşır makineleri, koridor temizlik araçları ve çok sayıda temizlik malzemesinin olduğu öğrenildi. 

Şinasi İnan

Etiketler: haciz, Ortaklar, şanlıurfa


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