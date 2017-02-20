Diğer
Kategoriler

Ortaklarını işkence yapıp sonra diri diri gömdüler

Adana'da kendilerini dolandırdığını ileri sürdükleri ortaklarını işkence yaptıktan sonra diri diri gömüp öldürdükleri iddiasıyla gözaltın alınan kardeşler tutuklandı.

Ortaklarını işkence yapıp sonra diri diri gömdüler

20 Şubat 2017 10:06

Edinilen bilgiye göre, olay, 17 Şubat günü Yüreğir ilçesine bağlı Bahçelievler Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Güneşli Mahallesi'nde terk edilmiş halde bulunan ve koltuklarında kan lekesi olan 01 DPP 54 plakalı otomobili inceleyen polis, Gökhan Nas isimli şahsın diri diri gömülerek öldürüldüğünü ortaya çıkarmıştı. Polis, cinayetin ardından yaptığı araştırmada, Nas'ı öldüren zanlıların daha önce Nas ile ortak iş yapan ve dolandırıldıklarını ileri süren ağabey Halil ile kardeşi Mehmet Sait S. olduğunu belirlemiş, iki şüpheliyi de kısa sürede yakalamıştı. Zanlılar ise yakalandıktan sonra Gökhan Nas'ı kimin öldürdüğü konusunda birbirini suçlamıştı.

Dün akşam üzeri adliyeye sevk edilirken de Halil S. pişman olduklarını söylemişti. Savcıya ifade veren zanlılar tutuklanmaları talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi. Zanlılar, çıkarıldıkları mahkemece "tasarlayarak vahşice adam öldürme" suçundan tutuklandı. 

Fatih Keçe

Etiketler: adana, gömmek, işkence


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

ASAYİŞ VİDEO GALERİ
ASAYİŞ FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 11°C

  • Ankara

    Ankara 11°C

  • İzmir

    İzmir 15°C

  • Bursa

    Bursa 16°C

  • Trabzon

    Trabzon 13°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları BETAKART Ön Ödemeli Kart Sistemlerinde
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
D-Smart Online Başvuru Sitesi
D-smart İnternet, Kampanya, Paketleri
Online Başvuru 0850 532 0 266
www.yeniabonelik.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!