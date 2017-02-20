Edinilen bilgiye göre, olay, 17 Şubat günü Yüreğir ilçesine bağlı Bahçelievler Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Güneşli Mahallesi'nde terk edilmiş halde bulunan ve koltuklarında kan lekesi olan 01 DPP 54 plakalı otomobili inceleyen polis, Gökhan Nas isimli şahsın diri diri gömülerek öldürüldüğünü ortaya çıkarmıştı. Polis, cinayetin ardından yaptığı araştırmada, Nas'ı öldüren zanlıların daha önce Nas ile ortak iş yapan ve dolandırıldıklarını ileri süren ağabey Halil ile kardeşi Mehmet Sait S. olduğunu belirlemiş, iki şüpheliyi de kısa sürede yakalamıştı. Zanlılar ise yakalandıktan sonra Gökhan Nas'ı kimin öldürdüğü konusunda birbirini suçlamıştı.

Dün akşam üzeri adliyeye sevk edilirken de Halil S. pişman olduklarını söylemişti. Savcıya ifade veren zanlılar tutuklanmaları talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi. Zanlılar, çıkarıldıkları mahkemece "tasarlayarak vahşice adam öldürme" suçundan tutuklandı.

Fatih Keçe