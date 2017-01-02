Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Gündem
  •  » Ortaköy saldırganı için Zeytinburnu'nda operasyon

Ortaköy saldırganı için Zeytinburnu'nda operasyon

İstanbul'da gece kulübüne düzenlenen saldırının zanlısının yakalanması için polisin Zeytinburnu'nda gerçekleştirdiği operasyon sona erdi. Operasyon sürerken bölgeye yakın bir noktada yaralanan şahsın operasyonla ilgisi olmadığı bildirildi.

Ortaköy saldırganı için Zeytinburnunda operasyon

02 Ocak 2017 21:58
Ortaköy saldırganı için Zeytinburnu'nda operasyon - Tıkla İzle

Ortaköy’de gece kulübüne saldırı düzenleyen teröristi arama çalışmaları sürerken, polis Zeytinburnu’nda bir eve operasyon düzenledi. Yaklaşık 3 saat süren operasyonda olaya ilişkin herhangi bir şüpheliye rastlanmadı. Polisin çalışmaları sürerken yakında duyulan bir ses üzerine polis ekipleri buraya yöneldi. Bir kişinin bıçaklanarak yaralandığı görüldü. İlk etapta şahsın operasyon kaynaklı yaralandığı düşünüldü. Yapılan incelemenin ardından şahsın operasyonla ilgili olmadığı anlaşıldı. Yabancı uyruklu şahsın tartıştığı bir kişi tarafından bıçaklandığı öğrenildi. Yaralı, olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. 

Oğuzcan Yazar - Volkan Kayalar

Etiketler: ihbar, polis, Reina saldırganı, zeytinburnu


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

GÜNDEM VİDEO GALERİ
GÜNDEM FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 9°C

  • Ankara

    Ankara -5°C

  • İzmir

    İzmir 11°C

  • Bursa

    Bursa 7°C

  • Trabzon

    Trabzon 12°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları BETAKART Ön Ödemeli Kart Sistemlerinde
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç