Gözaltı sürecinde fazla konuşmadığı belirtilen Maşaripov'un yazılı ifadesinin de henüz alınmadığı öğrenildi. Yılbaşı gecesi 39 kişiyi katleden Tacikistan uyruklu Özbekistan vatandaşı Abdulkadir Maşaripov'un İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğündeki gözaltı işlemleri devam ediyor. Özbekistan'da Fergana Üniversitesi Fizik bölümü mezunu olan Maşaripov'un nezarethanede tek başına tutulduğu öğrenildi. Teröristin gözaltı sürecinde uzun süre konuşmadığı belirtilirken, yazılı ifadesinin de bu nedenle alınmaya başlanmadığı belirtildi.

Tugay Saday