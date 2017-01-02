Ortaköy'de yeni yılın ilk saatlerinde bir gece kulübüne silahlı terör saldırısı gerçekleştiren saldırganı yakalamak için çalışmalar sürerken, zanlının en net fotoğrafı ortaya çıktı. Zanlının İstanbul’da selfie çekildiği öğrenildi.
Tugay Saday
Ortaköy'de yeni yılın ilk saatlerinde bir gece kulübüne silahlı terör saldırısı gerçekleştiren saldırganı yakalamak için çalışmalar sürerken, zanlının en net fotoğrafı ortaya çıktı. Zanlının İstanbul’da selfie çekildiği öğrenildi.
Tugay Saday
Ortaköy’deki bir gece kulübünü kana bulayan teröristin çektiği selfie görüntüleri ortaya çıktı.
İstanbul'da gece kulübüne düzenlenen saldırının zanlısının yakalanması için polisin Zeytinburnu'nda gerçekleştirdiği operasyon sona erdi. Operasyon sürerken bölgeye yakın…