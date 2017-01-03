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Ortaköy saldırısında gözaltı sayısı 14’e yükseldi

Ortaköy’deki bir gece kulübünde yapılan silahlı terör saldırısına ilişkin yürütülen soruşturmada gözaltı sayısı 14’e yükseldi.

Ortaköy saldırısında gözaltı sayısı 14e yükseldi

03 Ocak 2017 12:59

Beşiktaş Ortaköy'de bir gece kulübün yapılan terör saldırısına ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca yürütülen soruşturmada yeni gelişmeler yaşandı. Saldırıyı gerçekleştirdikten sonra olay yerinden kaçan teröristi arama çalışmaları devam ederken, İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin, şu ana kadar 14 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelilerin ifade işleminin İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Vatan Caddesinde yerleşkesinde devam ettiği kaydedildi.
Öte yandan, terör saldırısının gerçekleştiği eğlence kulübünün çevresindeki MOBESE ve güvenlik kameralarındaki kayıtların incelemesinin sürdüğü belirtildi. 

Başak Akbulut

Etiketler: gözaltı, Ortaköy, saldırı


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