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Ortaköy saldırısından yara almadan kurtulan kuzenler olay yerine geldi

Yılbaşı tatilini İstanbul'da geçirmek için Fransa'dan gelen ve Ortaköy'de bir gece kulübünde yaşanan silahlı terör saldırısından yara almadan kurtulan kuzenler otoparkta bıraktıkları araçlarını almak için olay yerine geldi. Olay sonrası ise dehşet anları amatör kameraya böyle yansıdı.

Ortaköy saldırısından yara almadan kurtulan kuzenler olay yerine geldi

02 Ocak 2017 15:14
Ortaköy saldırısından yara almadan kurtulan kuzenler olay yerine geldi - Tıkla İzle

Yılbaşı tatilini İstanbul'da geçirmek için Fransa'dan gelen ve Ortaköy'de bir gece kulübünde yaşanan silahlı terör saldırısından yara almadan kurtulan Türk uyruklu kuzenler olayın yaşandığı kulübe geldi. Türkiye'ye tatil için gelen Fransız kuzenler yılbaşında eğlenmek için saldırının yaşandığı gece kulübüne gitti. Olaydan yara almadan kurtulan kuzenler, olay gecesi kulübün otoparkına bıraktıkları araçlarını almak için olay yerine geldi. Burada basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Yunus Türk ve Yusuf Kodat isimli kuzenler silah sesleri duyduklarını ve koşarak terasa çıkıp saklandıklarını söyledi.

Saldırının yaşandığı geceyi anlatan Yunus Türk, “O gece saldırıda ben kuzenimleydim. Eğleniyorduk. Ateş sesleri duyduk. Koşarak terasa kaçtık. Saklanmaya başladık. Ölüler çoktu. Bazıları kaçmak için suya atladı. 15 - 20 dakika ateş oldu. Bomba sesleri duyduk. Yarım saat sonra polis geldi bizi çıkardı oradan. Çıkışta çok yaralı vardı ölü vardı” diye konuştu.

Yusuf Kodat ise masada eğlenirken birden silah sesleri duyduklarını söyleyerek, “Herkes koşmaya başladı. Herkesle beraber kaçmaya başladık terasa doğru. Polisler gelene kadar terasta bekledik. Kuzenimle başka yerdeydik. Ona mesaj gönderdim. Cevap verince sakinleştim. O da saklanıyordu. Biz sadece silah sesleri duyduk. Çıkışta tek tek çıkardılar bizi kontrol ettiler. Bizi aşağıdan çıkardıkları için içeriyi görmedik. Her sene geliyorum Türkiye'ye bu yıl da yılbaşı için geldim. Burada o anlar kan, silah sesleri gözümün önüne geliyor. Arabamız buradaydı onu almaya geldik” ifadelerini kullandı. 

Hüseyin Coşkun - Murat Horoz
İSTANBUL 


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