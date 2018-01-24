Ortaköy’de gece kulübüne silahla saldırı kamerada

Olay, saat 01.15 sıralarında Beşiktaş Ortaköy Muallim Naci Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre gece saatlerinde Kuruçeşme istikametine seyir halinde olan motosiklet 2 şahıs, cadde üzerindeki bir gece kulübünün önüne gelerek bir süre durakladı. Ardından saldırganlar kulübe doğru ateş açtı. Saldırı sonucunda kulübün önünde bulunan 3 güvenlik görevlisi yaralandı. Çevredeki vatandaşlar tarafından araçla hastaneye kaldırılan yaralılardan ağır olan güvenlik görevlisi yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Diğer 2 görevlinin ise tedavisini sürdüğü öğrenildi. Saldırganların kulübe ateş açma anı ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Gece kulübüne kurşun yağdırdılar

Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, motosikletli 2 şahıs cadde üzerinde seyir ediyor. Bir süre sonra saldırganlar kulübün önünde duruyor. Çok geçmeden silahlarını çıkartan saldırganlar kulübe doğru defalarca ateş ediyor. Ardından saldırganlara kaçarak uzaklaşıyor. Saldırı esnasında ise caddedeki vatandaşlar kaçarak uzaklaşıyor.

Güvenlik kamera görüntülerini incelemeye alan polis, saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.

Doğan Can Cesur

