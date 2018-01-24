Ortaköy’de gece kulübüne silahlı saldırı: 1’i ağır 3 yaralı

Olay gece saatlerinde Beşiktaş Ortaköy’de bulunan bir gece kulübünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı motosiklet ile gelen iki kişi gece kulübüne silahlı saldırı düzenledi. Açılan ateşte 3 güvenlik görevlisi yaralandı. Yaralılar hemen en yakın hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan birinin hayati tehlikesi olduğu öğrenildi. Saldırı haberi üzerine olay yerine çok sayıda özel harekat ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen özel harekat polisleri çevrede geniş güvenlik önlemi aldı. Polis ekipleri olay yerindeki incelemelerini tamamlarken kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.