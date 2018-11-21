Ortaköy'de narkotimler, uyuşturucu satıcısını suç üstü yakaladı

Torbacıyla beraber evine giren polis, yapılan aramalarda çok miktarda bonzai, kokain, ot esrar ve tabanca ile çok sayıda mermi ele geçirdi. Otomobilde uyuşturucu satarken suçüstü yakalanan 2 şahısla beraber gözaltına alınan 5 şüpheliden 3'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Sokak Suçları ve Narkotim Büro Amirliği ekipleri, Beşiktaş'ta torbacıların bir evde uyuşturucu madde satışı yaptığı ve depoladığına dair ihbar aldı. İhbarı değerlendiren tim, fiziki takiplerin ardından Ortaköy'de belirlenen adrese operasyon için düğmeye bastı. Hazırlıklarını tamamlayan narkotimler, geçtiğimiz Cumartesi günü saat 18.30 sıralarında Mecidiye Mahallesi Kabalak Sokak üzerine geldi. Burada bir süre bekleyen polis, hedeflerindeki torbacı Şakir G.'nin sokakta park halindeki otomobilinin içerisinde Yener B. ve Nihat Ç.'ye uyuşturucu madde sattığını fark etti. Suçüstü yakalanan şahısların üzerinde yapılan aramalarda bir miktarda “bonzai” diye tabir edilen sentetik uyuşturucu madde ele geçirildi.

Evden çeşitli uyuşturucu madde fışkırdı

Şakir G.'nin ele geçirilmesinin ardından narkotimler, torbacının evine girdi. Evde didik didik arama yapan polis, çok miktarda bonzai, kokain ve “skunk” diye tabir edilen ot esrar ele geçirdi. Aramaları derinleştiren narkotimler, uyuşturucu maddelerin yanı sıra 1 adet tabanca ve çok sayıda mermi, hassas terazi ile kırmızı reçete ile satılan tablet haplar buldu. Evdeki Mehmet S. ve Aykut Ç.'de polis tarafından gözaltına alınırken, ele geçirilen maddelere ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edilen 3 bin 410 liraya ise el konuldu.

3 torbacı tutuklanarak cezaevine gönderildi

Öte yandan operasyon kapsamında gözaltına alınan Şakir G., Yener K., Nihat Ç., Mehmet S. ve Aykut Ç, ifadeleri alınmak ve sorgulanmak üzere şubeye götürüldü. Burada Yener K. ve Nihat Ç.'ye “uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak” suçundan işlem yapıldı. İşlemleri tamamlanan Şakir G., Mehmet S. ve Aykut Ç. ise sevk edildikleri adliyede çıkartıldıkları mahkemece “uyuşturucu madde ticareti yapmak ve sağlamak” suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Doğan Can Cesur

