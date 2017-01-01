Edinilen bilgiye göre, Beşiktaş'ta ünlü bir gece kulübünde yılbaşı eğlencesinin yaşandığı sırada silahlı saldırı gerçekleşti. Uzun namlulu silahla gece kulübüne gelen bir saldırgan ateş açmaya başladı. Olayda yaralananların olduğu öğrenilirken, silahlı saldırganın da olayın ardından gece kulübünün tuvaletine saklandığı iddia edildi.

POLİS GENİŞ GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALDI

Gece kulübüne sevk edilen sağlık ekipleri yaralıları hastaneye taşırken, polis de bölgede geniş güvenlik önlemleri aldı. Saldırıyı Noel baba kıyafetli 2 kişinin yaptığı iddia ediliyor. Saldırının ardından polis bölgede operasyon yapıyor.

YARALILAR HIZLA HASTANEYE SEVK EDİLİYOR

Ortaköy'deki gece kulübüne yapılan silahlı saldırıda yaralananlar hastanelere sevk ediliyor. Saldırının ardından olay yerine gelen sağlık ekipleri, saldırıda yaralananları hastanelere taşıyor. Gece kulübü çevresinde önlem alan polisin olaya ilişkin çalışması devam ediyor.

VALİ VASİP ŞAHİN OLAY YERİNDE

İstanbul Valisi Vasip Şahin, Ortaköy'deki saldırının gerçekleştiği olay yerine geldi. Vali Şahin'in incelemelerin ardından açıklama yapması bekleniyor

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