Ortaköy'de gece kulübüne yapılan hain saldırı sonrası teröre tepkiler sürüyor. Turizm Restaurant Yatırımcıları ve İşletmecileri Derneği (TURYİD) tarafından düzenlenen yürüyüşte turizmciler ve işletmecilerle birlikte belediye başkanları terörü protesto etti. Kuruçeşme Cemil Topuzlu Parkı'ndan başlayan saldırının gerçekleştiği gece kulübüne kadar devam eden sessiz yürüyüşe Şişli Belediye Başkanı Hayri İnönü, Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan, Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar, Turizm Restaurant Yatırımcıları ve İşletmecileri Derneği (TURYİD) Başkanı Kaya Demirer çok sayıda turizmci ve vatandaş katıldı.

"Yılmayacağız, yarınlarımız için" yazılı dev pankart taşıyan kalabalık, teröre karşı birlik çağrısı yaptı. Saldırıya uğrayan gece kulübünün önüne gelen kalabalık, buraya karanfiller bırakarak hayatını kaybedenleri andı.

"İstanbul sessizliğe mahkum edilmeyecek"

Turizm Restaurant Yatırımcıları ve İşletmecileri Derneği (TURYİD) Başkanı Kaya Demirer, terörün toplumu korkutamayacağını belirterek, "Korkmuyoruz, korku tutsaklıktır. Ümit vermeye geldik, ümit özgürlüktür. Biz ezelden beri hür yaşadık, hür yaşayacağız. Reina gerekli izinlerini aldığı zaman yetkililerin takdiriyle açılma tarihine karar verdiği zaman bizler ilk önce burada olacağız. Gün, dayanışma günüdür. Bizler tenceremizi kaynatıyoruz, işimize sahip çıkıyoruz. İstanbul gibi bir markayı bu toplum kesinlikle sessizliğe mahkum etmeyecektir. Hayatınıza sahip çıkın. İstanbul'u sessizliğe kaptırmayacağımızı tüm dünyaya sesleniyoruz" diye konuştu.

Basın mensuplarına da çağrıda bulunan Kaya Demirer, "Bu haberleri pompalamayın, korku salmayın. Bak biz korkmuyoruz. Siz de duyarlı sorumlu haber yapın. Güzel günleri birlikte yakalayalım" dedi.

"Terörün hedefi İstanbul değerine zarar vermek"

Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar, terörün İstanbul'un marka değerine zarar vermek istediğini ifade ederek, "İstanbul hiç şüphesiz Türkiye'nin vitrini. Beşiktaşı'yla, Şişli'siyle, Beyoğlu'suyla, Kadıköy'üyle her noktası çok güzel bir şehirde yaşıyoruz. Bu terör saldırılarının temel hedefi de bu değere zarar vermek. Müslüman ülkeler içinde en güzel yaşama sahip olan ve herkesin örnek aldığı hem coğrafyasıyla hem de çağdaş yaşamıyla örnek olan İstanbul'un ve Türkiye'nin yaşamına terör zarar vermek istiyor. Buna karşı yaşamımıza sahip çıkmalıyız. Bunun için gerekirse bedel ödemek zorundayız. Teröre karşı en büyük mesajı İstanbullular verecektir" diye konuştu.

Hazinedar, basın mensuplarından pozitif habercilik anlayışı ile hareket etmelerini istedi.

"Türk milleti bu topraklarda asla bir ayrışmaya müsade etmeyecek"

"Bütün milletimizin başı sağolsun" diyen Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan, "Bir insanı öldüren bütün insanlığı öldürmüş gibidir. Burada 39 can alındı. 39 kez insanlık öldürüldü. 65 kişi yaralandı. Terörü destekleyen, bundan nemalanan, mutlu olan kim varsa bütün terör destekçilerini buradan lanetliyoruz. Terörün hedefinin ne olduğu çok açık bir şekilde belli. Toplumsal birliğimizi, beraberliğimizi, geleceğimizi umutlarımızı karartmak, bizi birbirine düşürmek ve toplumun geleceğini ipotek altına almak. Terör insanlığı, bizim geleceğimizi hedef alıyor. Türk milleti birliğini beraberliğini koruyarak bu topraklarda asla bir ayrışmaya müsade etmeyecektir" şeklinde konuştu.

"Yılmayacağız"

Şişli Belediye Başkanı Hayri İnönü de saldırıyı lanetleyerek, "Burada olan terör saldırısı bizim yaşam tarzımı değiştirmeyecek. Nasıl yaşıyorsak öyle devam edeceğiz. Birlikte devam edeceğiz. Sektörle dayanışma için buradayız. Bütün sektöre yanınızda olduğumu belirtiyorum. Yılmayacağız, buranın açılışında birlikte olacağız. Ateş düştüğü yeri yakıyor fakat hayat devam ediyor" ifadelerini kullandı.

Doğan Can Cesur - Emrah Kuş - Harun Basat