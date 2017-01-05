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Ortaköy'deki saldırıda yaralanan ABD’linin asker olduğu iddiası

İstanbul’daki gece kulübü saldırısında yaralanan ve saldırıdan bir gün sonra ülkesine dönen ABD’li Jacob Raak'ın Amerikan Deniz Piyadesinde görevli olduğu iddia ediliyor.

Ortaköydeki saldırıda yaralanan ABDlinin asker olduğu iddiası

05 Ocak 2017 13:16

İstanbul’da ünlü bir gece kulübüne düzenlenen saldırıda 39 kişi hayatını kaybederken, aralarında turistlerin de bulunduğu çok sayıda vatandaş da yaralanmıştı. Yaralılar arasında bulunan ABD’li Jacob Raak, hastaneden taburcu olmasının ardından bir gün sonra akıllarda soru işaretleri bırakarak ülkesine döndü. Saldırıda kalçasından yaralanan Jacob Raak’ın Amerikan Deniz Piyadesinde görevli olduğu iddia ediliyor. Saldırı sırasında kalçasından yaralandığı belirtilen Raak’ın olaya ilişkin görüntülerde ise acı içeren anlarının olmaması dikkat çekti. 

Askeri liseden mezun olduğu ifade edilen Raak, saldırıdan dakikalar sonra gelen ambulansa alınırken İHA fotomuhabiri Murat Ergin tarafından görüntülenmişti. O anları büyük soğukkanlılıkla anlatan Raak’ın rahat tavırları dikkat çekmişti. Gözleri önünde onlarca kişi yaralanan Raak, o anları sakin bir şekilde anlatmıştı. 

Etiketler: Jacob Raak, reina


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