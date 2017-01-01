ABD Başkanı Barack Obama, Beyaz Saray Sözcüsü Eric Schulz aracılığı ile gerçekleştirdiği açıklamada masum insanların hayatını kaybetmesiyle ilgili başsağlığı dileklerini iletti. Türkiye’ye desteğini dile getiren Obama, gerektiği takdirde Türk yetkililere uygun yardımın sağlanması için ekibine talimat verdi.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ise sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, “2017’ye trajik bir başlangıç. Duygu ve düşüncelerim yeni yılı kutlayanlara yönelik saldırıdan etkilenenlerle ve Türk halkıyla” ifadesini kullandı.

Avrupa Parlamentosu Başkanı Martin Schulz yaptığı açıklamada, “Kutlama gecesi olmalıydı. Terörist bunu şiddet, ölüm ve çaresizliğe çevirdi. Düşüncelerim İstanbul’la birlikte” dedi.

"KALBİMİZ SİZİNLE İSTANBUL”

AB Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini, başsağlığı dileklerini ileterek, "Bu tür trajedileri önlemek için çalışmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Marc Ayrault da, Türkiye ile dayanışma içinde olduklarını bildirerek, “Tüm kalbimizle sembolik bir gecede korkunç bir şekilde hedef alınan Türkiye’yleyiz” açıklamasını yaptı.

Kanada Dışişleri Bakanı Stephane Dion saldırıda hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı dileklerini iletirken, Avusturya Dışişleri Bakanı Sebastian Kurz da başsağlığı dileklerini iletti.

Apple’ın CESO’su Tim Cook ise Türkçe olarak paylaştığı mesajında, “Sevgili Türkiye acı ve üzüntünüzü paylaşıyoruz. Kalbimiz sizinle İstanbul” ifadelerini kullandı.