Ortaköy'de terör saldırısının yaşandığı noktaya gelen Demokrasi Platformu üyeleri ve İstanbul Ticaret Odası yetkilileri saldırıda ölenleri andı. Demokrasi Platformu Başkanı Kezban Hatemi ve İstanbul Ticaret Odası Başkanı İbrahim Çağlar eşliğinde tüm grup hayatını kaybeden 39 kişi için kırmızı karanfil bırakarak dualar etti.

İstanbul Ticaret Odası Başkanı İbrahim Çağlar bu üzücü olayın üstesinden gelmek her türlü gayretin gösterileceğini belirterek, “Bu insanlar İstanbul'a yılbaşını geçirmek için gelen insanlar. Bu mekan oldukça ünlü bir mekan ve güvenlik olan bir mekan aslında ama maalesef bu üzücü olayla karşılaştık. Ama üstesinden gelmek için elimizden gelen her türlü gayreti göstereceğiz” dedi.

Saldırıda hayatını kaybedenler için karanfil bırakan Demokrasi Platformu Başkanı Kezban Hatemi, “Ahlaksızca girişimlere hiç bir zaman ödün vermeyeceğimizi. Bunu vurgulamak için hukukun üstünlüğüne sahip çıkmak için bugün buradayız. Biz asıl yaralayan ve üzen bu olaya rağmen hala sosyal medyadan ahlaksızca paylaşımların devam etmesi. Türkiye Demokrasi platformu olarak biz bu tür düşünce yapısını şiddetle kınıyoruz. Dolayısıyla bütün burada yaşamını yitiren yabancı ve Türklerin eğlence için bir araya geldikleri bu mekanda olan cinayeti işleyenlere bir mesaj vermek istiyoruz. Türkiye Cumhuriyeti bu tür mesajlarla ne yaşam tarzından ne laikliğinden ne de hukukun üstünlüğünden vazgeçecek değildir. PKK, DEAŞ veya bunun gibi ahlaksızca terör örgütleri ne yaparsa yapsın hukuk ve demokratik refleksi onun önünde olacaktır. Bunları söylemek için buradayız. Ölen kardeşlerimize Allah'tan rahmet ailelerine sabır diliyoruz” şeklinde konuştu.

Hüseyin Coşkun - Murat Ergin - Murat Horoz