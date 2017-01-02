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Ortaköy’deki terör saldırısından son anda kurtuldu

İstanbul Ortaköy’deki ünlü gece kulübüne yapılan terör saldırısından son anda kurtulan işletmedeki garson dehşet anlarını anlattı.

Ortaköydeki terör saldırısından son anda kurtuldu

02 Ocak 2017 10:33

Yılbaşı gecesi terör saldırısının yaşandığı Ortaköy’deki ünlü gece kulübünde yaklaşık 1 yıldır garson olarak çalışan aslen Manisalı olan İsmail Aslan, o gece yaşanan korku dolu anları anlattı. Saldırı anında üst katta bulunan 20 yaşındaki İsmail Aslan, yaşanan gürültü sonrası hemen alt kata indiğini ve o esnada saldırganın silahlı saldırısına tanıklık ettiğini söyledi. Alt kata inmesiyle çıkmasının bir olduğunu kaydeden İsmail Aslan, mermilerden saniyelerle kurtuldu.

"Üst kata çıktım kapıyı kilitledim"
Saldırı anında üst katta yazlık kısmında çalıştığını belirten Arslan, "Bir anda gürültü duyduk ve bizim personelimizin sağa sola koştuğunu gördüm. Bende alt bölümde müşteriler arasında kavga var sandım. Hemen saldırının olduğu bölüme indim. Merdivenlerden alt kata doğru iner inmez, silah seslerini duydum. Bir anda kendimi mermilerin içinde buldum ve hemen tekrar üst kata doğru koştum. Hemen yazlık bölümde bulunan dükkanlardan birine girdim ve kapıyı kilitledim. Teröristin 3 kez şarjör değiştirmesinin sesini duydum. Yaklaşık 10-15 dakika falan bekledim. Sonra Özel Harekat polisleri gelip bizi aldı. Sonra bizi karakola götürdüler. Kıyamet günü gibiydi. Gece-gündüz birlikte olduğum, birlikte çalıştığım arkadaşlarım saldırıda hayatını kaybetti. Çok üzgünüm. Mekanları cennet olsun" dedi.

Hakan Demir 

 

Etiketler: İstanbul, Ortaköy


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