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Ortalığı kana bulayacaklardı

Muş'ta terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 5 kişi gözaltına alındı.

Ortalığı kana bulayacaklardı

04 Ekim 2016 23:55

Muş Valiliği'nden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Varto ilçesi ve köylerinde terör örgütü PKK'nın sözde köy komitesi, kent meclisi ve adalet komisyonları faaliyetlerinin tespit edilmesi amacıyla çalışma yürütüldüğü belirtilerek, "İlçe merkezinde 3, Haksever köyünde 3 ve Sazlıca köyünde 1 olmak üzere 7 adreste şüphelilerin yakalanması için evlerinde, iş yerlerinde ve araçlarında eş zamanlı olarak arama yapılmıştır. Aramada Haksever köyünde 2, Sazlıca köyünde 1 ve ilçe merkezinde 2 kişi yakalanarak gözaltına alınmıştır. Aramalarda çok sayıda silah, tabanca fişeği ve örgütsel döküman ele geçirilmiştir" denildi.

Demiryoluna tuzaklanan patlayıcı imha edildi
Açıklamada ayrıca yapılan kontroller sırasında Tatvan-Elazığ arasındaki demiryolunun Merkez-Yörecik köyü bölgesinde 20 kilogramlık 2 yağ tenekesi içine tuzaklanmış telsiz komutlu el yapımı patlayıcı tespit edildiği ve patlayıcının İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince kontrollü şekilde imha edildiği belirtildi. Açıklamada, kent genelinde terörle mücadelenin kararlılıkla yürütüleceği vurgulandı. 

Nejdet Armağan
 

Etiketler: Muş, terör operasyonu


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