Jandarma ekipleri tarafından yolda yapılan mayın-EYP taramasında fark edilen patlayıcı alınan güvenlik önlemlerinin ardından olay yerinde imha edildi. Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan açıklamada, halkın can ve mal güvenliğinin alınması için çalışmaların aralıksız olarak devam edeceği belirtildi. Açıklamada, "Diyarbakır ili sınırları içinde faaliyet gösteren bölücü terör örgütünün son zamanlarda yapmış oldukları terör eylemleri, vatandaşlarımızın, ekonomik, sosyal faaliyetlerini yürütme ve seyahat etme haklarını kullanmalarını olumsuz yönde etkilemektedir. Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı tarafından; öncelikle vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması, mevcut huzur ve güven ortamının devam ettirilmesi, vatandaşlarımızın her türlü terör eylemlerinden korunması, seyahat etme haklarını rahatlıkla kullanması maksadıyla her türlü tedbir alınmaktadır. Bu tedbirler kapsamında Silvan ilçesi Sarıbuğday köyü mevkiindeki Diyarbakır - Silvan karayolunda icra edilen mayın/EYP araması esnasında; menfez ile asfalt zemin arasına yerleştirilmiş vaziyette 30 adet poşet içerisinde yaklaşık 600 kilogram amonyum nitrat, 3 adet elektrikli fünyeye bağlı 450 metre uzunluğunda kablo, 1 adet telsiz, 24 adet birleştirilmiş pil bloğu ve 1 adet TOL serisi devre kartına bağlı ve aktif halde EYP düzeneği tespit edilmiştir. Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla ele geçirilen EYP, Patlayıcı Madde İmha timi tarafından yerinde etkisiz hale getirilmiş, karayolunda oluşan hasar karayolları bölge müdürlüğünce tamir edilerek anılan karayolu ulaşıma açılmıştır. Bölgemizde yaşayan vatandaşların huzur ve güven içerisinde seyahat özgürlüğünü rahatlıkla kullanabilmesini sağlamak amacıyla teröristle mücadele kapsamında yürütülen faaliyetlere kararlılıkla devam edilmektedir" denildi.