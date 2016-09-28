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Ortalığı kana bulayacaklardı: Böyle imha edildi

Mardin’in Savur ilçesinde 5 PKK’lı teröristin öldürüldüğü, çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildiği operasyonda, el yapımı patlayıcı yapımında kullanılan 8 ton amonyum nitrat ve A4 tipi patlayıcı ele geçirildi.

Ortalığı kana bulayacaklardı: Böyle imha edildi

28 Eylül 2016 21:28
Ortalığı kana bulayacaklardı: Böyle imha edildi - Tıkla İzle

Savur ilçesine bağlı Bağyaka köyünde bugün sabah saatlerinde bir grup PKK’lı teröristin tespit edilmesi üzerine operasyon başlatan güvenlik güçleri, 5 teröristi etkisiz hale getirmişti. Operasyonu sürdüren güvenlik güçleri, bölgedeki arama tarama faaliyetleri sırasında, saat 14.00 sıralarında, yaklaşık 8 ton ağırlığında 16 çuval amonyum nitrat, 5 dolu benzin bidonu, A4 tipi patlayıcı, pil blokları, kablo ve 1 adet düzenek buldu. Bulunan malzemeler, kontrollü bir şekilde imha edildi. 

Bölgedeki operasyonda, etkisiz hale getirilen teröristlerle birlikte, 2 adet Kaleşnikof, 1 adet M-16, 1 adet Kanas, 1 adet RPG-7 roketatar, 1 adet Bixi, 1 adet gündüz dürbünü, 1 adet el telsizi, 4 adet el bombası ile çok sayıda mühimmat ve yaşam malzemeleri ele geçirilmişti.  

Neriman Çelebi
 

Etiketler: amonyum nitrat


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