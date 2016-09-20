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Ortalık savaş alanına döndü

Çorum’un İskilip ilçesinde etkili olan fırtına çatıları uçurdu, ağaçları devirdi.

Ortalık savaş alanına döndü

20 Eylül 2016 22:54
Ortalık savaş alanına döndü - Tıkla İzle

Akşam saatlerinde etkili olan fırtına nedeniyle ilçede hayat durmasına noktasına geldi. Fırtına nedeniyle çatılardan üzerlerine kiremit düşen, ağaç devrilen çok sayıda araçta maddi hasar meydana geldi. Yollara uçan çatılar nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda trafik akışı sağlanamazken, belediye ekiplerinin çalışması ağaçlar ve moloz parçaları yollardan kaldırılarak ulaşım tekrar sağlandı. İlçenin birçok noktasında elektrik kesintisi yaşandı. Yaşanan fırtına ile bazı işyerlerinin dışında bulunan masa ve sandalyelerde yüzlerce metre öteye sürüklendi.

İl Afet Acil Durum Müdürlüğü ekiplerinin hasar tespit çalışmaları için İskilip’e gideceği öğrenildi.


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