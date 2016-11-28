Sağanak yağmur sebebiyle ilçe merkezindeki bir çok cadde ve sokak sular altında kaldı. Çok sayıda ev ve dükkanı su bastı. Su baskınlarına maruz kalan ev ve iş yerlerinde maddi hasar meydana geldi. Çamlık mevkiinde etkili olan hortum ise bir ağacın devrilmesine sebep oldu. Devrilen ağacın altında park eden bir otomobil kullanılmaz hale geldi. Yine Çamlık’ta meydana gelen hortumda bir apartmanın çatısı uçtu. Çatıdan uçan kiremit ve baca park halindeki iki otomobile zarar verdi. Öte yandan Ayvalık Sanayi Sitesi’nde hortum sebebiyle uçan dev perguleler site içerisindeki park halindeki araçların üzerine düştü.

Sağanak yağmur ve hortumla ilgili açıklamalarda bulunan Kaymakam Namık Kemal Nazlı, herhangi bir can kaybı ya da yaralanma olmadığını vurguladı. Kaymakam Nazlı, hortum ve şiddetli yağışın maddi hasara sebebiyet verdiğini ifade ederek, “Çok şükür can kaybı olmadı. Ucuz atlattık” ifadelerini kullandı.