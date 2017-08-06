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Ortalık silah sesleriyle yankılandı

Tekirdağ’da bin 500 kişinin katılımıyla yapılan avcı etkinliğinde, ortalık silah sesleriyle yankılandı.

Ortalık silah sesleriyle yankılandı

06 Ağustos 2017 15:56

Süleymanpaşa ilçesinde Tekirdağ Kara Avcıları Atıcılık İhtisas Kulübü Derneği tarafından 'Geleneksel 43. Avcı Bayramı', Tekirdağ merkezli, Kırklareli, Edirne, Çanakkale ve Balıkesir’den yaklaşık bin 500 avcının katılımı ile düzenlendi. Nusratfakı Mahallesi'nde boş bir alanda düzenlenen etkinlik, trap atışı, tek kurşun atışı gibi kategorilerde gerçekleştirildi. Etkinlik boyunca ortalık silah sesleriyle yankılandı.

Tekirdağ Kara Avcıları Atıcılık İhtisas Kulübü Dernek Başkanı Erol Kumcu, gazetecilere yaptığı açıklamada, “Etkinliğimizin amacı avcıları bir araya getirip bir bayram havası yaşatmak. Etkinliğimizde ayrıca hediye çekilişleri var. Firmanın silah sanayimizin bize vermiş olduğu otomatik av tüfekleri ve havalı tüfeklerimiz var. Bunları üyelerimize hediye olarak çekilişte veriyoruz. Etkinliğimize tahmini olarak bin 500 kişi katıldı. Tekirdağ merkezli yapılan etkinliğimize Kırklareli, Edirne, Balıkesir Çanakkale ve ilçelerinden avcı arkadaşlarımız da katıldı. Yeni sezonda herkese kazasız belasız bir av diliyorum” dedi.

Vali yardımcısı ve kaymakam 3’ten 1 yaptı

Öte yandan, avcı etkinliğine katılan Süleymanpaşa Kaymakamı Arslan Yurt ve Tekirdağ Vali Yardımcısı Lütfullah Gürsoy da yarışma alanına geçerek 3 el atış yaptılar. Atışların ardından hedef kağıtları incelendiğinde Kaymakam Yurt ve Vali Yardımcısı Gürsoy’un 3 el atışlarından her ikisinin de birer atışı hedef kağıdına denk geldi.
Yarışmalarda dereceye girenlere, kupa ve madalyalarının yanı sıra çeşitli marka ve modelde av tüfekleri, fişekler, yelek ile tişört hediye edildi. 

Halil Dağ


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