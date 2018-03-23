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Ortaokul öğrencisi boğazı kesilerek öldürüldü

Adana'da 14 yaşındaki 8’nci sınıf öğrencisi, iddiaya göre kız meselesi yüzünden çıkan kavgada boğazı bıçakla kesilerek öldürüldü. 17 yaşındaki katil zanlısı olaydan sonra yakalandı.

Ortaokul öğrencisi boğazı kesilerek öldürüldü

23 Mart 2018 16:32

Alınan bilgiye göre olay, Seyhan ilçesi Dağlıoğlu Mahallesi 80. Yıl Ortaokulu önünde meydana geldi. İddiaya göre, 8’nci sınıf öğrencisi Tamer Salman (14) ile bir süre önce disiplinsiz hareketlerden dolayı okuldan atıldığı öğrenilen Ö.T. (17) kız meselesi yüzünden tartıştı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşünce Ö.T., üzerinde taşıdığı bıçağı çıkarıp ortaokul öğrencisini boğazından yaraladıktan sonra kaçtı. Ağır yaralan öğrenci, kaldırıldığı özel hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. 

Olaydan sonra katil zanlısı Ö.T. suç aleti bıçakla birlikte yakalandı. Zanlı ifadesi alınmak üzere Çocuk Şube Müdürlüğüne götürüldü. 15 yaşındaki Tamer Salman’ın yakınları da sinir krizleri geçirip, gözyaşları döktü.  

Fatih Keçe - Serkan Çetinkaya

 

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