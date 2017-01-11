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Ortega üçüncü kez yemin etti

Nikaragua’da devlet başkanlığı görevine seçilen Daniel Ortega, üçüncü dönem için yemin etti. Yardımcısı ise eşi Rosario Murillo oldu.

Ortega üçüncü kez yemin etti

11 Ocak 2017 13:44

Nikaragua’da Kasım ayında yapılan seçimlerden galip gelen Daniel Ortega, üçüncü dönem Devlet Başkanlığı görevi için yemin etti. Devlet Başkanlığı Yardımcılığı görevine ise 71 yaşındaki Ortega’nın eşi Rosario Murillo getirildi. Yemin töreninde konuşan Murillo, “Nikaragualı kadınlara burada olduğumuzu söylemek istiyorum. İleriye doğru gidiyoruz ve önümüzde hak ettiğimiz yerleri alacak bir geleceğimiz var” dedi.

Ortega ve Mrillo ülkede Kasım ayında yapılan seçimlerde oyların yüzde 72.5’ini alarak, 92 sandalyeli parlamentoda 71’ini elde etti. Nikaragua’nın Ortega’nın üçüncü 5 yıllık döneminde ekonomik zorluklarla karşı karşıya kalabileceği belirtiliyor.

Etiketler: Nikaragua


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