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Ortodontide telsiz tedavi mümkün mü?

Teknolojinin gelişimiyle birlikte diş tedavilerinde kullanılmaya başlanan şeffaf plak tedavisinin öncelikli tercih nedeni olarak estetik ve konfor barındırması gösteriliyor. Ancak ortodonti uzmanları şeffaf plak tedavisinin 100 yılı aşkındır uygulanan tel tedavilerine göre birçok handikabı olduğuna da işaret ediyor.

Ortodontide telsiz tedavi mümkün mü?

03 Ocak 2018 10:48

Günümüzde ağız ve diş sağlığının önemi artarken, bu alanda uygulanacak tedavi yöntemlerinde estetik boyutu da önem kazanmış durumda. Şeffaf plak tedavilerindeki en eski firmanın 1997 yılında kurulmuşken, tel tedavilerinin daha doğrusu modern ortodontinin başlangıcı 1900’lere kadar uzanıyor. Teknolojinin ilerlemesiyle ortodontide “telsiz tedaviler” söz konusu olmaya başladı. Ortodontide yeni nesil telsiz tedavi yöntemlerinin avantajları olduğu kadar dezavantajların da olduğuna vurgu yapan İstanbul Aydın Üniversitesi (İAÜ) Diş Hekimliği Fakültesi Ortodonti Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Sertaç Aksakallı, estetik amaçlı olarak şeffaf plaklarla yapılan telsiz tedavilerin tercihte öne çıktığını belirterek “Şeffaf plakların; gözükmemesi, kişiye özel üretilmeleri, tellerden daha konforlu olmaları ve tedavi sonundaki görüntünün hastaya gösterilebilmesi gibi avantajları hastaların tele kıyasla daha çok tercih etmek istemeleri arasında sayılabilir” yorumlarında bulundu.

"Şeffaf plak tedavisi her hastaya uygulanmamalı"

Ortodonti uzmanlarının diş ve çene yapısını uygun gördükleri hastalara bu tedavileri uygulayabileceğini belirten Yrd. Doç. Dr. Aksakallı, hastanın diş ve çene yapısının tedavi için uygun olup olmadığına bakılmadan bu yöntemin doğrudan uygulanmasının hatalı olacağının altını çizerek, “Şeffaf plaklar günümüzde her hastaya uygulanamamaktadır, uygulanmamalıdır” açıklamasında bulundu.

"Tel tedavileri kadar güzel sonuç vermiyor"

Ortodonti uzmanlarınca yapılan araştırmalara göre; şeffaf plak tedavilerinin tel tedavilerde yapılan diş hareketlerini aynı etkide yapamayabileceğini ve böylelikle tedavinin daha da uzayabildiğini belirten Yrd. Doç. Dr. Aksakallı, “Şeffaf plak tedavisinde değişik ağız-diş yapılarındaki sonuçlar tam olarak bilinemiyor ve tel tedavileri kadar güzel sonuçlar veremeyebiliyor” dedi.


Tel tedavilerine kıyasla emekleme döneminde olan şeffaf plak tedavilerinin içinde bir sürü bilinmezi barındırdığını da kaydeden Yrd. Doç. Dr. Aksakallı, bu yolculuğa çıkacak hastaların, bu tedavi yöntemi için uzman hekimlerle çalışması gerektiğini vurgulayarak, "Şeffaf plak tedavileriyle ilgili en önemli husus tedavinin ortodonti uzmanlarınca yapılmasıdır. Şeffaf plağa uygun hastanın seçimi, plaktan iyi sonuç alınamazsa -hasta veya hekim sonucu beğenmezse- tel tedavisine geçilmesi ve tedavi sonunda dişlerin bozulmadan kalıcılığının sağlanması gibi konulardaki çalışmaları inceleyip analizleri anlamak bir uzmanlık işidir" ifadelerini kullandı.

Etiketler: diş teli, İstanbul Aydın Üniversitesi, şeffaf plak

 

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