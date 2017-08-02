Ortopedik Protez ve Ortez tercihte öne çıkıyor

Türkiye’de sağlık alanı ciddi bir gelişme gösterirken, bu alanda çalışma yapacak insan gücü de ihtiyaç gösteriyor. Sağlık alanının en önemli ihtiyaç kalemlerinden birini de ‘ortopedik protez ve ortez teknikerliği’ oluşturuyor. İstanbul Aydın Üniversitesi (İAÜ) Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu bünyesinde eğitim veren ‘Ortopedik Protez ve Ortez Programı’, estetik ve fonksiyonel ortezleri yapabilecek düzeyde sağlık teknikeri yetiştiriyor. İAÜ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Ortopedik Protez ve Ortez Programı Başkanı Öğr. Gör. Silva Polat Sarı, Ortopedik Protez ve Ortez alanını Türkiye’de yeni gelişen bir meslek olarak nitelendiriyor. Türkiye’de trafik kazalarının yanı sıra dolaşım bozukluğu, diyabet ve sigara nedeni ile amputasyonlar hızla artış gösterirken Öğr. Gör. Sarı, tüm bu gelişmelere paralel olarak Ortopedik Protez ve Ortez alanının da sürekli gelişen ve teknolojik gelişmeyle kendini yenileyen bir dal olduğuna vurgu yapıyor ve bu alandaki personel ihtiyacının giderek artış gösterdiği üzerinde durdu.

Ortopedik Protez ve Ortez teknikerliği yönelimi artışta

Halen Türkiye’de ruhsatlı 300 protez ortez merkezinin bulunduğunu kaydeden Öğr. Gör. Sarı, özel ve devlet hastanelerinde ortopedi polikliniklerinde ortopedik protez ve ortez teknikerine ihtiyaç duyulmasıyla birlikte öğrencilerin de bu alana yöneldiği bilgisini paylaştı.

Öğrencilere ilk dönem temel beceri eğitimi verdiklerini belirten Öğr. Gör. Silva Polat Sarı, sonraki dönemlerde de İstanbul Aydın Üniversitesi’nin olmazsa olmazı olan uygulama atölyelerinde ortopedik protez ve ortezlerin her aşamasını uygulamalı olarak gösterdiklerinin altını çizdi. Program öğrencilerinin yerinde uygulama derslerinin sektörle bağlantılı olarak eş zamanlı olarak verildiğine işaret eden Öğr. Gör. Sarı, yerinde uygulama eğitimlerinin öğrencileri mesleği daha iyi tanımasını ve adapte olmasını sağladığını ifade etti.

Ortopedik Protez ve Ortez programı kapsamında eğitim gören öğrenciler; değişik nedenlerle kollarını ve bacaklarını kaybeden kişilere söz konusu uzvun ve işlevlerinin yerini tutabilecek protezler ile kas iskelet ve sinir sistemini ilgilendiren patolojilerde ağrıyı azaltıcı, fonksiyonu artırıcı, immobilize edici, düzeltici ve destekleyici amaçlarla dayanıklı, estetik ve fonksiyonel ortezleri yapabilecek düzeyde sağlık teknikeri olarak yetişiyor. Eğitim süreci sonunda, öğrencilerin el becerilerinin geliştirilmesi, tasarım anlayışının gelişmesi, ortopedik protez ve ortezlerin imalatları hakkında bilgi sahibi olunmasının önemli olduğu üzerinde duran Öğr. Gör. Sarı, bu alanda eğitim gören öğrencilerin mezun olduktan sonra geniş bir çalışma olanağına sahip olduklarına dikkat çekiyor: “Mezunlar protez ve ortez atölyesi bulunan devlet, özel ve üniversite hastanelerinde çalışabilirler. Ayrıca meslek elemanlarının kendi iş yerlerini açma şansı da bulunmaktadır.”

Önü açık ve cazibeli bir meslek

Ortopedik Protez ve Ortez Programı’nı bitirenlere ön lisans diploması ve ortopedik protez-ortez alanında ‘Sağlık Teknikeri’ ünvanı veriliyor. Ortopedik protez ve ortez alanının öğrenciler için cazibeli ve önü açık bir meslek olarak nitelendiren Öğr. Gör. Silva Polat Sarı, bu meslekte çalışacak kişilerin toz ve kimyasal maddelere karşı alerjileri olmamasının önem arzettiğini belirtti.

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu bünyesinde 2 yıllık eğitim veren Ortopedik Protez ve Ortez Programı, YGS-2 puan türü ile öğrenci alırken, eğitimlerini akşam almak isteyenler için ikinci öğretim imkanı da bulunuyor. Bölümden mezun olan öğrencilerin, ÖSYM tarafından gerçekleştirilen Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ile ‘Biyomedikal Mühendisliği’ ve ‘Fizyoterapi ve Rehabilitasyon’ lisans programlarına geçiş imkanı bulunuyor.

