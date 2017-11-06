Örümcek Ormanları nefes kesiyor

Gümüşhane Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü (GÜDAK) tarafından organize edilen ve Kürtün ilçesine bağlı ve adı ağaçların çok sık olmasından dolayı Örümcek Ormanları konulan ve Avrupa ve Kafkaslar’ın en uzun ve en geniş ladin ve köknarların bulunduğu tabiatı koruma alanında gerçekleştirilen yürüyüş Çifte Köprü denilen bölgeden başladı.

YAPRAKTAN HALILAR ÜZERINDE YÜRÜDÜLER

Orman yoluyla yatay olarak parkuru kat eden sporcular sık sık durarak sonbahar mevsiminde bin bir renge bürünen, yeşilin, sarının, kahverenginin ve kırmızının tüm tonlarının görme fırsatı buldu. Yollara halı gibi serilen ağaç yapraklarının üzerinde yürüyen, sonbahar yağmurlarıyla yeniden canlanan ve dik yamaçları yaran vadilerden akan derelerden geçen ve eşsiz vadi manzarası eşliğinde 12 kilometre boyunca molalar vererek yürüyen sporcular, Elceğiz köyü çamurlu viraj mevkiine kadar süren yürüyüşü 4 saatte tamamladı.

Son yıllarda hem bölgedeki yol çalışmaları hem de medya aracılığıyla tanıtım faaliyetlerine hız verilen Örümcek Ormanları yürüyüşüne Gümüşhane, Kelkit, Kürtün, Trabzon’dan aralarında doktor, öğretmen, bilişimci, fotoğrafçıların da bulunduğu kalabalık heyet katılırken, böylesi kalabalık sporcu topluluğu Örümcek ormanlarının güzelliğine, gezilip görülme değeri olmasına bağlandı.

“ÖRÜMCEK ORMANLARI SADECE TÜRKIYE’NIN DEĞIL, DÜNYANIN HARIKA BÖLGELERINDEN BIRISI”

Binlerce kare fotoğrafın çekildiği, dakikalarca videonun kayıt altına alındığı yürüyüşe katılan sporculardan Gizem Güngür, Örümcek Ormanlarının yer aldığı bölgenin Türkiye’nin değil, dünyanın harikası olan bölgelerden birisi olduğunu belirterek, “Muhteşem doğası, havası, kocaman ağaçlarıyla eşsiz bir manzaraya sahip. Güzel bir doğa yürüyüşü yaptık” dedi.

Turgay Yalçın ise bol bol fotoğraf çektikleri yürüyüşteki manzaranın ve arkadaş ortamının güzelliğine değinirken, yürüyüş sorumlusu Orhan Köse de yaprakların kısmen dökülmüş olmasına rağmen güzel bir manzarayla keyifli bir yürüyüş gerçekleştirdiklerini belirterek, “Sonbaharın bütün güzellikleri parkurda mevcuttu. Yapraklar dökülmüştü ama yine de çok güzeldi. Gezilmeye, görülmeye değer bir yerdi. Gümüşhane’nin her noktasında olduğu gibi buranın da doğaseverler, macera severler için unutulmaz, vazgeçilmez anılarının olacağı bir yer olarak düşünüyoruz” dedi.

614 ÇEŞİT BİTKİ

Bölgeye ağaçların çok sık olmasından ve biyoçeşitlilik açısından çok fazla bitki bulunması nedeniyle “örümcek ormanları” denildiğini kaydeden Köse, “Burada Orman Bakanlığı’nın verilerine göre 614 çeşit bitki olduğu söyleniyor. Bunun yaklaşık 90 tanesi de endemik bitki olarak anılıyor” diye konuştu.

GÜDAK Başkanı Mustafa Akbulut ise her yıl sonbahar mevsiminde sürekli yaptıkları yürüyüşlerden birisini daha gerçekleştirdiklerini, son yılların en kalabalık yürüyüşüne bu kadar fazla katılım olmasını da Örümcek ormanlarının güzelliğine, gezilip görülme değeri olmasına bağladı.