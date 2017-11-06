Oryantiring Yarışları finali Eyüpsultan'da yapıldı

Türkiye’nin en büyük oryantiring organizasyonu olarak nitelendirilen yarışlara 3 kıtadan, 15 ülkeden, 350 kadın ve erkek sporcu katıldı. Beş ayrı etap halinde koşulan 5 gün yarışlarının son etabı Kemerburgaz ormanlık alanda düzenlendi. Yarışlarda sporcular için olduğu kadar oryantiring ile yeni tanışacaklar için de açık parkurlar oluşturuldu.

Eyüpsultan Belediye Başkanı Remzi Aydın da, İstanbul Orienteering Spor Kulübü tarafından düzenlenen etkinliğe katılarak sporcuların heyecanına ortak oldu. Başkan Aydın, toplam 43 kategorinin bulunduğu İstanbul 5 Gün yarışları bitiminde düzenlenen törenle ilk üçe giren sporculara madalyalarını ve hediyelerini verdi.

Madalya töreni öncesi bir konuşma yapan Başkan Remzi Aydın; “Bütün sporcu kardeşlerime Eyüpsultan'da böyle bir yarışmayı gerçekleştirdikleri için teşekkür ediyorum. Bu sene yarışmaya ikinci kez ev sahipliği yapıyoruz. İnşallah yarışmaların, etkinliklerin artarak devam etmesini temenni ediyorum. Eyüpsultan güzel bir belde ve oryantring yarışları için parkur oluşturacak yerlere sahip. Kazananları tebrik ediyorum. Bir sonraki yarışmada görüşmek üzere” dedi.

Etkinlikte Eyüpsultan Belediye Başkanı Remzi Aydın'a İstanbul Oryantiring tişörtü hediye edildi.