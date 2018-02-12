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Oryantiring yarışmasından madalya ile döndüler

Kahramanmaraş’ın düşman işgalinden kurtuluşunun 98. yıldönümü kutlama etkinlikleri kapsamında oryantiring yarışlarında Osmaniyeli sporcular 10 madalya kazandı.

Oryantiring yarışmasından madalya ile döndüler

12 Şubat 2018 11:44

Yarışmaya Kahramanmaraş çevre il genelindeki okul ve kulüp takımlarından toplamda 420 sporcu katıldı.
Kahramanmaraş’ta ilk yapılan oryantiring yarışması hakkında konuşan Osmaniye Oryantiring İl Temsilcisi Mustafa Köşeli, “Kurtuluş Etkinlikleri kapsamında yapılan oryantiring yarışmasında Osmaniye'den 60 sporcuyla katılım sağladık. Oryantiring sporunun yediden yetmişe herkesin rahatlıkla yapabileceği bir spor dalı. Sporcularımız bu yarışmada 4 farklı kategoride 10 madalya kazanarak başarı elde etti sporcularımızı kutluyorum başarılar devamını diliyorum” şeklinde konuştu. 

 

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