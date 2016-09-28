Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, Türkiye'ye 2013'ün Mayıs ayında verdiği "yatırım yapılabilir" seviyedeki kredi notunu, yaklaşık 40 ay sonra 23 Eylül 2016'da geri aldı. Moody's, Türkiye'nin kredi notunu "Baa3"ten "yatırım yapılabilir" seviyenin 1 basamak altı olan Ba1 seviyesine indirdi. Kuruluş Türkiye'nin not görünümünü "durağan" olarak bildirdi. Konuyla ilgili bilgi veren Gebze Organize Sanayi Bölgeleri Derneği (OSBDER) Yönetim Kurulu Başkanı Vahit Yıldırım, "Moody’s'in not indirimini kesinlikle yanlı buluyorum ama bir gerçek var ki uluslararası piyasalar da bu kriterlere bakıyor. Gelin hep beraber bu ve bunun gibi yanlı kurum ve kuruluşları bizimle uğraşamayacak noktaya getirelim. Üretim ve eğitim reformlarımızı, seferberlik ilan edilmiş gibi, laftan çok icraat ile hayata geçirelim; ki bizim ile uğraşmasınlar değil uğraşamasınlar" açıklamasında bulundu.

"Organize Sanayi Bölgeleri olarak Türkiye ekonomisine yön veriyoruz"

Vahit Yıldırım, "Gebze Organize Sanayi Bölgesi olarak Türkiye ihracatının yüzde 4,5'lik kısmını tek başımıza yapmaktayız" dedi. Yıldırım, "Gerek sanayinin gelişimine, gerekse Türkiye ekonomisine ve istihdama sağladığı katkılar nedeniyle, Türkiye'deki Organize Sanayi Bölgelerinin dünyaya örnek olduğu gerçeği tartışılmazdır. OSB’ler ülkenin kalkınması, sermaye birikiminin sağlanması, bölgenin ve kentin gelişimi ve değişimine katkı sunan alanlardır. Sanayideki olumsuzluklar ihracatı, istihdamı, büyümeyi önemli oranda etkilemektedir. Bu kadar önemli bir yapılanmada OSB yönetimlerine büyük görevler düşmektedir. Yatırımcının lehine olabilecek adımlar atmanız lazım. Türkiye’nin ihracat hedefini gerçekleştirmesinde OSB’ler önemli bir yer tutmaktadır. GOSB (Gebze Organize Sanayi Bölgesi) Türkiye ihracatının yüzde 4,5'lik kısmını tek başına yapmaktadır. GOSB olarak 24 bin kişiye istihdam sağlıyoruz. OSB’ler Türkiye genelinde 2.8 milyon kişiye istihdam sağlıyor. OSBDER olarak Türkiye ihracatının yüzde 30'unu biz yapıyoruz. Bu anlamda Türkiye ekonomisine yön veriyoruz. Biz işimize bakalım, çalışmaya üretmeye devam edelim. Ekonomimiz bu sıkıntıları aşacak güçtedir" dedi.

"Organize Sanayi Bölgeleri gelişmeye devam ederek dünyaya örnek teşkil ediyor"

"Gerek sanayinin gelişimine, gerekse Türkiye ekonomisine ve istihdama sağladığı katkılar nedeniyle; bölgenin ve kentin gelişimi ve değişimine katkı sunmasıyla Türkiye’deki Organize Sanayi Bölgeleri (OSB) dünyaya örnek teşkil ediyor" diyen Yıldırım, "Önümüze bakalım. Ekonomiyi normalleştirmede hızlı davranalım. Üretim artışını sağlayalım. İhracattaki duraklamaya son verelim. Üretim artışı ile üretim ve ihracata dayalı büyüme ile yolumuza devam edelim" diye konuştu.

"OSB'nin yüzde 30'a yakını yabancı sermayeli şirketler"

Yıldırım, "GOSB’de 189 parselde, 159 firma üretim yapılmaktadır, Bu işletmelerden 42 adedini yabancı sermayeli kuruluşlar oluşturmaktadır. Bu kuruluşlar arasında; Almanya, Amerika, Avusturya, Danimarka, Fransa, Hollanda, İngiltere, İsveç, İsviçre, İsrail, İtalya, Japonya, Kore ve Lüksemburg’dan katılımcılar bulunuyor. Yabancı sermayeli şirketlerin varlığı önemlidir. Ekonomiyi güçlendirmek için çalışmalarımıza devam ediyoruz" şeklinde konuştu.