OSB’ler işsizliğe merhem olacak

Türkiye, sanayi alanında katma değeri yüksek ürünler imal etmek ve enerjide dışa bağımlılığa neşter vurmak için yeni bir atılım dönemine girdi. Bu kapsamda Organize Sanayi Bölgeleri (OSB) ile endüstriyel enerji sahalarının yapımı hızla sürdürülüyor. 5 OSB, 3 adet de sanayi sitesi projesinin yıl sonuna kadar tamamlanması hedefleniyor. OSB’lerle en az 5 bin kişinin istihdamın edilmesi, modern, sağlıklı ortamlarda çalışma imkânı sunulması ve sanayileşmenin dengeli dağılımıyla, şehirlerde düzenli kentleşmenin sağlanması amaçlanıyor. Filyos Endüstri Bölgesi de çalışmaların sürdüğü bir diğer sanayi alanı olarak dikkat çekiyor. Bölgeye ilişkin hâlihazırda harita yapımı ve jeolojik-jeoteknik etüt raporu hazırlanması işleri tamamlandı. Bundan sonra yatırımcı profili ile üretim sahası belirlenip, imar ve parselasyon planlarının hazırlanarak ihale edilmesi planlanıyor.

KARAPINAR İÇİN İMAR HAZIRLIĞI

Diğer yandan güneş enerjisinde Türkiye için kritik bir proje olan Karapınar Enerji İhtisas Endüstri Bölgesi’nde de çalışmalar tam gaz ilerliyor. Hem Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı hem de Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından belirlenen ihtiyaçlar doğrultusunda imar ve parselasyon planlarının hazırlanması işine başlandığı öğrenildi. Onaylı imar planına göre; bölgedeki arazilerin belirlenen yatırımcıya tahsis edileceği ifade ediliyor. Daha önce Kalyon-Hanwha Grubu bölgeye ilişkin yapılan yarışmayı kazanmıştı. Niğde ve Karaman Enerji İhtisas Endüstri Bölgelerinde de çalışmalar önemli bir noktaya geldi. Niğde Bor Enerji İhtisas Endüstri Bölgesi’nde arazilerin mera vasıfları kaldırıldı. Bundan sonra ilk olarak harita yapımı ve jeolojik etüt raporu hazırlanması işleri tamamlanacak. Karaman’daki bölgede ise arazilerin mera vasıflarının kaldırılmasının ardından aynı çalışmalara başlanacak. Adana Ceyhan Enerji İhtisas Endüstri Bölgesi’nde de kamulaştırma çalışmaları devam ediyor.

OSMAN ÇOBANOĞLU