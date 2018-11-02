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OSB'lere bedelsiz arsa kararı resmileşti!

OSB'lere bedelsiz arsa kararı resmileşti!
OSB'lere bedelsiz arsa kararı resmileşti!

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca hazırlanan OSB'lerde bedelsiz arsa tahsisinin kapsamının genişletilmesine ilişkin karar, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından hazırlanan Organize Sanayi Bölgeleri'nde (OSB) bedelsiz arsa tahsisinin genişletilmesine ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı. Karara göre dördüncü kademe gelişmiş ilçelerde bulunan OSB arazileri de bedelsiz tahsis edilecek.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın ekonomiye yönelik saldırıların ardından açıkladığı Destek ve Önlem Paketi'nde yer alan bir madde daha hayata geçirildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmî Gazete'de yayımlanan karara göre OSB'lerde bedelsiz arsa tahsisinin kapsamı genişletildi. Buna göre 4'ncü kademede yer alan ilçelerde de bedelsiz arsa tahsisi yapılabilecek. 5 ve 6'ncı kademede bulunan ilçelerde mevcut “bedelsiz arsa” uygulamasına devam edilecek. 

Öte yandan, 2 ve 3'ncü kademe gelişmiş ilçelerdeki OSB'lerde uygulanan indirim oranları artırıldı. Daha önce yüzde 40 indirim oranına sahip 2'nci kademe ilçelerde yüzde 60'a, yüzde 60 indirim oranına sahip 3'ncü kademe ilçelerde ise yüzde 80'e çıkarıldı. 

Bu kararla OSB'lerdeki boş parsellerin yatırıma daha hızlı bir şekilde kazandırılarak üretimin ve istihdamın etkin şekilde arttırılması hedefleniyor.  

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