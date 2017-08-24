Osman Ak'ı yüzlerce kişi uğurladı

Bursa Emniyet Müdürü olarak atanan Ak, Adana'dan bugün ayrıldı. Adana Emniyet Müdürlüğü yeni binası önünde Ak için polis müdürleri, polis memurları ve vatandaşlar veda töreni düzenledi. Ak, tören öncesi yaptığı konuşmada, 10 ay içinde hep birlikte çok büyük hizmete imza attıklarını belirterek, "Görevimi en iyi şekilde yapmaya çalıştım. Arkadaşlarımız arasında çok gizli kahramanlar var. Onlarla birlikte çalışıp vatandaşa hizmet ettik. Herkes hakkını helal etsin, ben hakkımı helal ediyorum" dedi.

Ak, daha sonra polis müdürleri, polis ve vatandaşlarla tek tek tokalaşıp vedalaştı. Ak ile vedalaşmak isteyenler uzun kuyruk oluşturdu. Bir vatandaş ise Ak'a Adana'yı hatırlaması için Adana tespihi hediye etti.

Ak, polis müdürleri ile toplu fotoğraf çektirip Adana'dan ayrıldı. Ak, Kurban Bayramı sonunda Bursa'da yeni görevine başlayacak.

Fatih Keçe

