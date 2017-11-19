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Osman Aşkın Bak: 'O bir efsaneydi. Milletimizin başı sağ olsun'

Naim Süleymanoğlu'nun cenaze törenine katılan Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, " O bir efsaneydi. Milletimizin başı sağ olsun" dedi.

Osman Aşkın Bak: O bir efsaneydi. Milletimizin başı sağ olsun

19 Kasım 2017 12:31
 

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