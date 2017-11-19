USD
3,87
EURO
4,57
BORSA
106.239,46
ALTIN
160,99
TÜM HABERLER
ABONE
ANASAYFA
SON EKLENEN HABERLER
Yunan halterci Leonidis, Naim…
Kayıp denizaltı 7 kez sinyal göndermeye…
ABD’li komutan: 'Trump’a 'Bu yasa…
Koyunu motosikletle taşıyan sürücü…
Kemerini Cumhurbaşkanı Erdoğan’a hediye…
Yaşlı kadın düşerek hayatını…
VİDEO
Bursa'da minibüs ile cip çarpıştı: 9 yaralı
71 yaşındaki Fatma teyze kamyonet kullanarak semt pazarlarına ürün taşıyor
Naim Süleymanoğlu'nun cenazesi Fatih Camii'ne getirildi
SON MANŞETLER
Ezeli rakibi Naim Süleymanoğlu’nun…
Elazığ-Diyarbakır yolunda midibüs…
71 yaşındaki Fatma teyze kamyonet…
Denizi olmayan Sivas'ta yat!
Yaşarken çürümeye başladı
Hırsızlar kısa sürede binlerce liralık…
GÜNDEM
POLİTİKA
ASAYİŞ
SPOR
DÜNYA
EKONOMİ
EĞİTİM
YEREL HABERLER
FOTO
VİDEO
WEB TV
HAVA DURUMU
GAZETE MANŞETLERİ
2015 GENEL SEÇİM
Diğer
Kategoriler
MAGAZİN
TEKNOLOJİ
KÜLTÜR SANAT
KENT HABERLERİ
ÇEVRE
RAMAZAN
SAĞLIK
2015 GENEL SEÇİM
KURUMSAL
Hakkımızda
İletişim
Bölge Müdürlükleri
Künye
Prodüksiyon
Servisler
MOBİL
iPhone
iPad
İha Android
YEREL
İstanbul
Ankara
İzmir
Kayseri
Diyarbakır
Trabzon
Malatya
DİĞER SAYFALAR
Hava Durumu
Gazeteler
Tüm Manşetler
Tüm Haberler
Abonelik
RSS
GÜNDEM
POLİTİKA
ASAYİŞ
SPOR
DÜNYA
EKONOMİ
EĞİTİM
YEREL HABERLER
FOTO
VİDEO
WEB TV
HAVA DURUMU
GAZETE MANŞETLERİ
2015 GENEL SEÇİM
iha.com.tr »
Spor »
Osman Aşkın Bak: 'O bir efsaneydi. Milletimizin başı sağ olsun'
19 Kasım 2017 12:31
Osman Aşkın Bak: 'O bir efsaneydi. Milletimizin başı sağ olsun'
Naim Süleymanoğlu'nun cenaze törenine katılan Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, " O bir efsaneydi. Milletimizin başı sağ olsun" dedi.
DÜNYADAN FUTBOL
BASKETBOL
VOLEYBOL
HENTBOL
DİĞER SPORLAR
Paylaş
Tweetle
Paylaş
Gönder
Yorum Yap
19 Kasım 2017 12:31
YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...
Toplam Yorum (0)
Mesajınız
Şehir Seç
İstanbul 16°C
Ankara 15°C
İzmir 17°C
Bursa 19°C
Trabzon 23°C
TÜMÜ
ÇOK OKUNANLAR
YORUMLANANLAR
ÖZET İZLE: Başakşehir 5-1 Galatasaray Maçı Özeti ve Golleri İzle | Başakşehir-GS kaç kaç bitti?
Sonbaharda muhteşem görüntüler
Yeni Ales Sınav Yönetmeliği Nasıl Olacak? 2017 ALES Sonbahar sınavı ne zaman? Başvurular hangi gün başlayacak?
ASELSAN üzerinden Türkiye operasyonu!
Başakşehir Galatasaray Özet İzle
Albayrak gece 02:46'da bu tweeti attı!
En acı feryat!
FETÖ'yü savunan densize İHA muhabiri haddini bildirdi
Afganistan'da patlama: 10 ölü
Savcılık kadına şiddete geçit vermedi, koca 'karım değil mi döverim' dedi
Alkollü ve ehliyetsiz sürücü kazaya neden oldu
Dışişleri Bakanlığı ABD'ye nota verdi!
Gazetelerin 1. Sayfaları
Türkiye Gazetesi
Hürriyet
Sabah
Haber Türk
Posta
Milliyet
Star
Vatan
Karar
Akşam
Güneş
AMK
Aydınlık Gazetesi
Birgun
Cumhuriyet
Evrensel
Fanatik
Fotomaç
Gün Boyu
Hürses
Milat
Milli Gazete
Orta Doğu
Takvim
Yeni Akit
Yeni Asya
Yeni Çağ
Yeni Mesaj
Yeni Şafak
Yurt Gazetesi
Harbi
Sözcü
Yeni Birlik
YEREL HABERLER
Karadeniz
Marmara
Ege
İç Anadolu
G.Anadolu
Akdeniz
D.Anadolu
Amasya
Artvin
Bartın
Bayburt
Bolu
Çorum
Düzce
Giresun
Gümüşhane
Karabük
Kastamonu
Ordu
Rize
Samsun
Sinop
Tokat
Trabzon
Zonguldak
Balıkesir
Bilecik
Bursa
Çanakkale
Edirne
İstanbul
Kırklareli
Kocaeli
Sakarya
Tekirdağ
Yalova
Afyon
Aydın
Denizli
İzmir
Kütahya
Manisa
Muğla
Uşak
Aksaray
Ankara
Çankırı
Eskişehir
Karaman
Kayseri
Kırıkkale
Kırşehir
Konya
Nevşehir
Niğde
Sivas
Yozgat
Adıyaman
Batman
Diyarbakır
Gaziantep
Kilis
Mardin
Siirt
ŞanlıUrfa
Şırnak
Adana
Antalya
Burdur
Hatay
Isparta
Kahramanmaraş
Mersin
Osmaniye
Ağrı
Ardahan
Bingöl
Bitlis
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Hakkari
Iğdır
Kars
Malatya
Muş
Tunceli
Van
FOTO GALERİ
Ad
IDM.
Burada Yer Almak İçin Tıklayın
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓
astropay kart
satın alabilirsiniz.
Gümüş Alyans
Modelleri
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!