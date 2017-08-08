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Osman Aşkın Bak, sporda şiddet yasasıyla ilgili bir toplantı düzenleyecek

Gençlik ve Spor Bakanlığı’nda 10 Ağustos Perşembe günü gerçekleştirilecek toplantı ile 2017-2018 sezonu öncesinde 6222 sayılı sporda şiddet ve düzensizliğin önlenmesi hakkında kanunun uygulanması ve müsabakaların düzen il huzur içerisinde yapılmasını sağlanması konuları masaya yatırılacak.

Osman Aşkın Bak, sporda şiddet yasasıyla ilgili bir toplantı düzenleyecek

08 Ağustos 2017 14:23

Toplantı Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak’ın ev sahipliğinde Adalet Bakanı Abdülhamit Gül ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun katılımıyla Bakanlık Merkez Binası’nda saat 09.00’da gerçekleştirilecek. Toplantıya, Spor Genel Müdürü, Emniyet Genel Müdürü, Jandarma Genel Komutanı, Türkiye Futbol Federasyonu'nun yanı sıra Türkiye Basketbol Federasyonu, Türkiye Voleybol Federasyonu ve Türkiye Hentbol Federasyonu başkanları da katılacak.

Toplantıda, 2017-2018 sezonunda 6222 sayılı kanunun ve uygulama yönetmeliğinin etkin bir şekilde uygulanmasının sağlanması, müsabakaların düzen ve huzur içerisinde yapılmasının sağlanması konuları ele alınacak.  


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