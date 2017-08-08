Osman Aşkın Bak, sporda şiddet yasasıyla ilgili bir toplantı düzenleyecek

Toplantı Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak’ın ev sahipliğinde Adalet Bakanı Abdülhamit Gül ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun katılımıyla Bakanlık Merkez Binası’nda saat 09.00’da gerçekleştirilecek. Toplantıya, Spor Genel Müdürü, Emniyet Genel Müdürü, Jandarma Genel Komutanı, Türkiye Futbol Federasyonu'nun yanı sıra Türkiye Basketbol Federasyonu, Türkiye Voleybol Federasyonu ve Türkiye Hentbol Federasyonu başkanları da katılacak.

Toplantıda, 2017-2018 sezonunda 6222 sayılı kanunun ve uygulama yönetmeliğinin etkin bir şekilde uygulanmasının sağlanması, müsabakaların düzen ve huzur içerisinde yapılmasının sağlanması konuları ele alınacak.