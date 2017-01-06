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Osman Bayezid Efendi 92 yaşında vefat etti

Hayattaki en yaşlı erkek mensubu olması sebebiyle 2009’dan beri ‘Osmanlı Hanedanı reisi’ sıfatını taşıyan Osman Bayezid Efendi, 92 yaşında New York’ta vefat etti.

Osman Bayezid Efendi 92 yaşında vefat etti

06 Ocak 2017 23:10

New York’ta yaşayan ve bir önceki Hanedan Reisi Şehzade Osman Ertuğrul Efendi’nin hanımı olan Zeynep Osman Hanımefendi’den alınan bilgiye göre, bir müddetten beri rahatsız bulunan Şehzade, 6 Ocak 2017 günü Türkiye saatiyle 21.30’da, New York’ta hayatını kaybetti.

Dr. İbrahim Pazan’ın merhum Şehzade’nin kuzeni Arzu Enver Eroğan’dan aldığı bilgiye göre, Osman Bayezid Efendi New York’ta Ferncliff Mezarlığı’na defnedilecek.

Sürgün sırasında annesinin karnında olan ve 23 Haziran 1924 tarihinde Paris’te doğan Osman Bayezid Efendi Osmanlı hanedan ailesinin en yaşlı erkek üyesi olması hasebiyle hanedan reisi sıfatını taşıyordu. 23 Eylül 2009 akşamı İstanbul’da vefat eden Osman Ertuğrul Efendi’nin yerine hanedan reisi olan Osman Bayezid Efendi, Sultan Abdülmecid Han’ın padişah olmayan oğlu Mehmed Burhaneddin Efendi’nin oğlu İbrahim Tevfik Efendi’nin oğlu olup Sultan Osman Gazi’nin 22. kuşaktan torunuydu.

1924 Mart ayında yurt dışına çıkarılarak vatana gelmeleri 50 yıl boyunca yasaklanan Osmanlı hanedanının 37 erkek üyesi bulunuyordu. Osman Bayezid Efendi sürgün sırasında yurt dışında doğan ilk şehzade özelliğini de taşıyordu.

Merhum Osman Bayezid Efendi’nin soy ağacı şöyle:

Sultan Abdülmecid Han
Mehmed Burhaneddin Efendi
İbrahim Tevfik Efendi
Osman Bayezid Efendi


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