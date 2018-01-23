Osman Çakmak: 'Allah ordumuzun yar ve yardımcısı olsun'

Şırnak’ta mayına basması sonucu gazi olan, sonrasında ise futbola başlayarak Ampute Milli Takımı kaptanlığı yapan Osman Çakmak, İHA'ya 2017 yılındaki başarıları değerlendirerek, 2018 hedeflerinden bahsetti. Avrupa Şampiyonluğu’nu takım halinde kazandıklarını belirten Çakmak, “Ülkenin zor günlerinde bir şeye ihtiyacı olduğunu hissettik. TFF olsun, asbaşkanımız olsun, hocamız olsun, hepimiz kenetlenmiştik. Galibiyetlerin dışında, ortada bir Avrupa Kupası vardı ve bunun Türkiye’de kalması gerekiyordu. Turnuvayı namağlup tamamlayıp kupayı aldık. Hedefimiz tüm engelleri aşmaktı. Ülke olarak bu turnuvaya damga vurduk ve 45 bin 500 taraftarla dünya rekoru kırdık. 2017 bizim için çok güzel geçti. İnşallah 2018’de Dünya Şampiyonu olmak istiyoruz” şeklinde konuştu.

Murat Kandazoğlu: “Bu kahramanlar, Dünya Kupası’nı getireceklerdir”

Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Murat Kandazoğlu da 2017 yılının Ampute futbolu için çok bereketli geçtiğini dile getirerek, “Bu başarının kahramanları kaptanımız, hocamız ve oyuncularımızdır. Federasyonumuzun ortak çalışması ve iyi bir aile olmakla bu gururu ülkemize yaşattık. Bu burada kalmamalı. 2018’de Dünya Şampiyonası var. Ben bu kahramanlarımızın bu kupayı da ülkemize getireceğine ve halkımızı sokağa dökeceğine inanıyorum. Ampute futbolu ülkemizde yeni yeni tanınmaya başladı. Kamu kuruluşlarının çok büyük ilgisi oldu bu duruma ve bu da bizi memnun etti. Ampute gençlerimizin spor yapmak istemesi bizi çok memnun ediyor. Özellikle sponsorluk konusunda çok dikkat çektik. Kamu kuruluşlarının ve iş adamlarının katkılarını bekliyoruz. Bu insanlara ne kadar katkı yaparsak sadece burada değil, dünyada da çok güzel işler yapacaklardır” diye konuştu.

Ampute Milli Takımı Teknik Direktörü Uğur Özcan ise kendileri için geride kalan yılı 'altın yıl' olarak değerlendirerek, “2018’de Meksika’da Dünya Kupası var. Avrupa Kupası’nı nasıl Türkiye’de bıraktıysak, 2018’de de inşallah Dünya Kupası’nı Türkiye’ye getireceğiz” ifadelerini kullandı.

Osman Çakmak: “Tüm dualarım ordumuzla”

Şırnak’ta görev yaptığı sırada mayına basması sonucunda gazi olan Ampute Milli Takımı Kaptanı Osman Çakmak, Afrin operasyonundaki emniyet güçlerine de mesaj gönderdi. Çakmak, şu ifadeleri kullandı:

“Ben her zaman söylüyorum. Eğer bu ülkede huzur aranıyorsa, devamlı emniyet güçlerine destek vereceğiz. Ben Şırnak’ta gazi oldum. Türk halkının gücü ve birlik beraberliği son dönemde çok hoşuma gidiyor. Benim tüm dualarım ordumuzla. Allah yar ve yardımcısı olsun. Bugün burada rahatça konuşuyorsak, ordumuzun oradaki kahramanca mücadelesinden dolayı. Çok ihtiyacımız olduğu bu dönemde inşallah Afrin’den zaferle döneceklerdir, ben inanıyorum. Tüm emniyet güçlerimize Allah güç ve kuvvet versin. Bizim bütün dualarımız onlarla.”

Bozhan Memiş - Ozan Buğra Koşar - Uygar Aydın