Osman Özköylü: 'Başkan ile konuşurum istifamı verir gereğini yaparım'

Altınordu maçının ardından açıklamalarda Adanaspor Teknik Direktörü Osman Özköylü, “Aslında en basiti doğru olanı sahada bir şeyleri isteyen ve bunun içinde mücadele eden oyunculara ihtiyacımız var. Geldiğimiz günden bugüne kadar bizden öncesinde bile takım hakkında aldığımız bilgiler analizler genel olarak coşkusu, hırsı, heyecanı çok fazla olmayan bir oyuncu grubu olduğu şeklindeydi. Bizdeki heyecanı, hırsı futbolculara aşılarız, ortada kaliteli bir takım var. Bizlerde her zaman iyi mücadele edersek iyi işler yaparız umudu vardı. Bugüne kadar o umudum hep devam etti. Bugün ki görüntümüz özellikle ilk yarıdaki görüntümüz, sanki silah zoruyla sahaya çıkarılmış bir oyuncu grubu vardı. Hafta içinde sürekli çalıştığımız analizler, taktikler, tedbirler bunların hepsi toplantı odasında kaldı. Rakibimizin böyle oynayacağını biliyorduk. Sahada rakibimizin bu oyununa tepki vermezseniz engel olmazsanız bir birini çok iyi bilen bir takım var karşımızda ve doğal olarak da böyle zor duruma düşeriz. Kendi adıma inanılmaz canım sıkkın moralim bozuk, Adanaspor'a bir şeyler yapamadığımız için antrenörlük hayatımda ilk defa böyle bir durum ile karşılaşıyorum. Bir çok takımda çalıştık, etkili olduk düzelttik başardık kimisinde başarma noktasında gayret gösterdik ama ilk defa Adanaspor'da başaramadık. Bugünde bu umudum bu oyuncu grubuyla gerçekten kırıldı.

Devre arasında futbolcularıma sorun bizler isek maçtan sonra ararım başkanı konuşurum istifa veririm. Ama sizler burada kalıcısınz ama başarı olduğunuz sürece kalıcısınız dedim. Sizlerde sahaya çıkın kendi onurunuzu için mücadele edin. Bizler Adana'dan gitsek de kalsak da sizler buradasınız sezon sonuna kadar burada tamamlayacaksınız. Bu şekilde küfür yemeye gönlünüz razı ise buyurun devam edin ama razı değilseniz en azından gayretinizi taraftarda görsün ama kaybedersiniz ama kazanırsınız. İkici yarıda biraz kıpırda ama 2-1'i yakaladık belki çok çabuk golü yemesek devamını getirebilsek, belki bir umut olabilir miydi bilemiyorum?. Böyle bir ruh halinde yüreksiz, cesaretsiz bir oyun sahada varken 3-1 mağlup olduk ama rakip biraz dikkatli olsalardı daha farkı olabilirdi. Söylediklerimizin yapılmayışı işin de başka bir kötü tarafıdır. Benimle birlikte sezon başından bugüne kadar 4. hoca... Hep mi hocalar da suç var? Hep mi hocalarda problem? Hiç mi kendilerine bakmayacaklar...

Ben kendilerine bu durumu defalarca söyledim. Tekrar tekrar konuştuk futbolculara söyledim 24 hafta geçmiş istenilen yerde değiliz. İstenilen performans yok, istenilen mücadele yok ama 10 maçta Play-Off için umudumuz vardı. Play-Off'a kaldığımız da Süper Lig'e çıkma şansımız devam ediyor. Bunun içinde bir mücadele gerekiyor bir hırs gerekiyor ama bu da bu futbolcular da maalesef yok. Bu sözleri söylüyor olmaktan dolayı çok üzgünüm... Soyunma odasında oyuncularıma da söyledim, futbolcuların arkasından konuşmuyorum 3 haftadır bu konuştuklarımı yüzlerine söylüyorum. 2 tane maç kazandık ama şanslıydık 90. dakikalarda gol attık bir şekilde kazandık. Yani hak ederek çok iyi oynayarak mı kazandık hayır şansımızla kazandık “ diyerek futbolcularına sitemetti.

Cemil Serezli

