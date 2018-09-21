Osman Özköylü: 'Kazandığımız toplarda etkili pozisyonlar bulduk ve goller attık'

Spor Toto 1. Lig'in 6. haftasında Osmanlıspor'a konuk olan Denizlispor, mücadeleden 2-0 galip ayrıldı. Maç sonunda gazetecilere değerlendirmelerde bulunan Denizlispor Teknik Direktörü Osman Özköylü, "Çok önemli bir galibiyet. Deplasmanda iyi oynanan, planladığımız ve uygulanmasını istediğimiz birçok şeyin sahada doğru yapıldığı bir maç oldu. Doğru alan kapattık. Rakibin daha fazla üzerimize geleceğini düşünüyorduk. Onların pozisyon bulmalarına engel olduk. Kazandığımız toplarda etkili pozisyonlar bulduk ve goller attık. Özellikle bu dönemde yaşadığımız bazı sıkıntılar oldu. Kongre aşamasındaki bir kulübün çalışanlarıyız. Bu ister istemez bir takım problemler oluşturdu. 'Maçlarda kazanabiliriz veya kaybedebiliriz ama bundan sonraki süreçte sadece işine odaklanan formasının şerefi için sahada mücadele edecek oyuncular olacak' demiştim. Oyuncularım bugün beni yanıltmadı. Verdiğim sözün doğru olduğunu gösterdiler. Eksiklerimiz var ama bunları artık konuşmanın pek anlamı yok. Biz potansiyelimizi doğru kullandığımız zaman daha iyi olabilecek bir takımız. Yeni yeni kendimizi bulmaya başlıyoruz" ifadelerini kullandı.

Sahanın zeminine de değinen Özköylü, "İzlediğimiz maçlar oldu. Zeminin kötü olduğunu görüyorduk. Bugün bizim şansımıza bir bakım geçirmiş. Önceki halinden çok daha iyi olmuş. Oyuncularımızdan da bir şikayet gelmedi" şeklinde konuştu.

Seyid Fatih Poyraz - Cem Geçim

