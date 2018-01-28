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Osman Özköylü: 'Oyuncularımızdan cesur korkmadan oynamalarını istedik'

Adanaspor Teknik Direktörü Osman Özköylü, “Karşımızda iyi bir takım var ama Adanaspor'da iyi bir takım” dedi.

Osman Özköylü: Oyuncularımızdan cesur korkmadan oynamalarını istedik

28 Ocak 2018 19:07

Akın Çorap Giresunspor maçının ardından açıklamalarda bulunan Adanaspor Teknik Direktörü Osman Özköylü, “Hedefleri çok büyük olan ve bu anlamda çok büyük yatırımlar olan, çok büyük paralar harcayan Giresunspor'a karşı sahamızda kazanma alışkanlığımızı devam ettirmek istiyorduk. Hafta içinde planlarımızı buna göre yaptık. Karşımızda ne oynadığı bilen çok kaliteli oyunculara sahip ve birbirini iyi tanıyan bir takım vardı. Maçın ilk yarısında biraz tedirgin konrollü oynadık. Yediğimiz golden önce 1-2 pozisyonumuz da vardı. Bu pozisyonlardan bir tanesini gol yapabilseydik karşılaşma farklı olabilirdi. İlk yarının son dakikasında yediğimiz gol ister istemez moralimizi bozdu. Soyunma odamızda herkes maçın çevrilebileceğine gerçekten inandı.

Karşımızda iyi bir takım var ama Adanaspor'da iyi bir takım. Oyuncularımızdan cesurca ve korkmadan oynamalarını istedik. İkinci yarıya çıktığımızda belli riskleri almak zorundaydık. Maça geride başlıyoruz daha hücum hattında olmalıyız. Böyle durumlarda risk almak zorundayız. Özellikle kalecimiz İrfan harika bir oyun çıkardı. Maçı bize çevirecek kurtarışlar yaptı. İkinci yarı gerçekten istediğimiz gibi Giresunspor'u baskı altına alarak çok pozisyon bulduk ve ardından penaltı kaçtı. Neticesinde de 1-1'lik sonuç ortaya çıktı. Oyuncularımın göstermiş olduğu mücadele ve karakter anlamın da tebrik edilmesi bir durum. Çünkü karşımızda zor bir takım baskı altına almak iyi mücadele etmek hiç kolay değil. İlerisi anlamında bu oyunun bizlere çok şey kazandıracağını düşünüyorum. Puan kaybetmiş gibi gözükse de takımımızın öz güvene ihtiyacı var. Giresunspor'a tebrik ediyorum. Bizim ligimizden bir takımın Ziraat Türkiye Kupası'nda olması elemelere kalması sevindirici Kupa maçında da Giresunspor'a başarılar diliyorum. ”dedi.

Cemil Serezli
 

 

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