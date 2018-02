Osman Özköylü: 'Şanslıydık son dakika golü galibiyeti getirdi'

Adana Demirspor maçının ardından açıklamalarda bulunan Adanaspor Teknik Direktörü Osman Özköylü, “Güzel bir derbi olduğunu söyleyebilirim. Her iki takım adına da iyi mücadele vardı. İki takımda kontrollü oynamaya çalıştı zaman zaman her iki takım da pozisyon buldu. Maçın ilk yarısında biz daha dengeliydi oynadık. Rakip takımdan kazandığımız toplarda daha dikkatli olabilseydik belki oyunu ilk yarıda koparabilirdik. Her iki takım adına da dönüm noktaları oldu. Oyun içerisinde de zaman zaman karşılıklı net pozisyonlar vardı. Açıkçası keyifli bir maç oldu. Adana Demirspor adına üzgünüm. Adana takımın zor durumda olması beni hiç bir zaman mutlu etmiyor. Adana Demirspor camiasında çalışmış bir hoca olarak daha iyi yerlerde olmasını her zaman isterim. Tabii Adanaspor Teknik Direktörü olarak da galip geldiğimiz için inanılmaz mutluyum.

Kendi adımıza bu sezon ilk defa üst üstte iki defa kazanma başarısını gösterdik. Oyuncularımız iyi mücadele ettiler. İlk yarıda istediklerimi tam yaptılar ikinci yarıya kötü başladık. Biz şanslıydık maçın son dakikaların da attığımız gol bize galibiyeti getirdi. Sevinçliyiz bundan sonra kazanarak yolumuza emin adımlarla devam etmek istiyoruz. Çünkü kazanmamız lazım geçmiş maçlarda aldığımız kötü sonuçlarla kredimizi fazlasıyla tükettik kaybetmeye tahammülümüz yok. Üst sıralarda yer alabilmek adına zor süreçte varlığımızı ortaya koyabilmek adına artık kayıpsız yola devam etmemiz gerekiyor. Derbiyi kazandığımız için mutluyuz Erzurumspor deplasmanından galibiyet dönmek istiyoruz“ dedi.

Cemil Serezli