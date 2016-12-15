Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Gündem
  •  » Osman Sağırlı: İran Filistin'deki Şii'leri harekete geçirdi

Osman Sağırlı: İran Filistin'deki Şii'leri harekete geçirdi

TGRT Haber'de ekranlara gelen, Gülden Demirtaş'ın sunduğu 'Konuşacak Çok Şey Var'da, Halep hakkında çarpıcı detaylar açıklandı.

Osman Sağırlı: İran Filistindeki Şiileri harekete geçirdi

15 Aralık 2016 21:53

Suriye'de hafızalara kazınan fotoğrafların mimarı olan ve Konuşacak Çok Şey Var'a katılan Türkiye Gazetesi Muhabiri Osman Sağırlı yaptığı açıklamada şunları kaydetti; Halep Şii'ler için önemli bir nokta. Diğer bölgeleri kontrol altına almanın en kritik noktası çünkü Halep. Rusya ve Suriye'nin 1980 yılında yaptığı askeri anlaşma var, bu anlaşmayı daha sonra yenilediler. Bugün bakın Suriye ordusundaki silahların çoğu Rus silahıdır, dolayısı ile kazan, kazan taktiği ile iş yapıyorlar.

İRAN FİLİSTİN'DEKİ Şİİ'LERİ HAREKETLENDİRDİ

Rusya'nın tek askeri üssü oradadır. İran'a bakarsanız bölgenin hamisi olduğunu iddia ediyor, Yemen'e müdahale ediyor, Lübnan'a müdahale ediyor. Hatta Filistin'deki Şii'leri bile hareketlendirdikleri söyleniyor. Bölgede İran'da çok ciddi bir aktör' dedi.

TGRT Haber - Semih Bişkin


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

GÜNDEM VİDEO GALERİ
GÜNDEM FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 5°C

  • Ankara

    Ankara 2°C

  • İzmir

    İzmir 8°C

  • Bursa

    Bursa 2°C

  • Trabzon

    Trabzon 6°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç