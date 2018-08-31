Osman Yıldırım yurtdışına kaçmak isterken Edirne'de yakalandı!

Danıştay 2. Daire Üyesi Mustafa Yücel Özbilgin'in hayatını kaybettiği, 4 kişinin ise yaralandığı 17 Mayıs 2006'da düzenlenen silahlı saldırıya ilişkin açılan davanın karar duruşması bugün görüldü. Ankara 23. Ağır Ceza Mahkemesince görülen davada, saldırının faili Alparslan Arslan'a, "kamu görevlisini yerine getirdiği görev nedeniyle tasarlayarak öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, yaralanan 4 kişi için de "kamu görevlisini tasarlayarak öldürmeye teşebbüs etme" suçundan 72 yıl hapis cezası verilmişti. Sanıklar Osman Yıldırım, Erhan Timuroğlu ve İsmail Sağır'a "kasten adam öldürmeye yardım" suçundan 14 yıl 2'şer ay, 4 kişiyi "kasten öldürmeye teşebbüse yardım" suçundan 25'er yıl olmak üzere toplam 39 yıl 2'şer ay hapis verilmişti. Sanık Osman Yıldırım'ın yurt dışına kaçmaya çalışırken Edirne'de yakalandığı öğrenildi.

Abdullah Sarica

