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Osmaneli'da jandarmanın uyuşturucu operasyonu

Osmaneli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda bir miktar Hint keneviri ele geçirilirken, olayla ilgili yakalanan şüpheli tutuklandı.

Osmanelida jandarmanın uyuşturucu operasyonu

01 Kasım 2017 17:39

Alınan bilgiye göre Erecek köyünde yaşayan A.V. isimli şüpheli şahsın uyuşturucu madde imal ve ticareti yaptığı yönünde jandarmaya gelen ihbar üzerine bir operasyon düzenledi. Jandarma ekipleri şüphelinin evi ve çevresinde yaptıkları araştırma sonuncu bir miktar içime hazır vaziyette Hint keneviri ele geçirildi. Jandarma ekiplerin olayla ilgili yakalayıp gözaltına aldıkları şüpheli A.V., ifadesi alınmak üzere Osmaneli Jandarma Karakoluna getirildi. Buradaki ifadesinin ardından Osmaneli Adliyesine sevk edilen şüpheli şahıs A.V., ilgili mahkemece tutuklanarak Bilecik M Tipi Cezaevine sevk edildi.

Etiketler: hint keneviri, operasyon, Osmaneli

 

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