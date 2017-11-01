Osmaneli'da jandarmanın uyuşturucu operasyonu

Alınan bilgiye göre Erecek köyünde yaşayan A.V. isimli şüpheli şahsın uyuşturucu madde imal ve ticareti yaptığı yönünde jandarmaya gelen ihbar üzerine bir operasyon düzenledi. Jandarma ekipleri şüphelinin evi ve çevresinde yaptıkları araştırma sonuncu bir miktar içime hazır vaziyette Hint keneviri ele geçirildi. Jandarma ekiplerin olayla ilgili yakalayıp gözaltına aldıkları şüpheli A.V., ifadesi alınmak üzere Osmaneli Jandarma Karakoluna getirildi. Buradaki ifadesinin ardından Osmaneli Adliyesine sevk edilen şüpheli şahıs A.V., ilgili mahkemece tutuklanarak Bilecik M Tipi Cezaevine sevk edildi.